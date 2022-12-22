歐肯（Auchentoshan）出軌遇上台灣叛逆設計師葉忠宜聯手翻新細節滿滿的兔年新春禮盒

2023年即將邁入200週年，也是全蘇格蘭唯一全品項3次蒸餾的「歐肯（Auchentoshan）單一麥芽威士忌」，今年以「肯為美好再多一次」的精神，與榮獲2021德國紅點設計及2018台灣國慶主視覺設計師葉忠宜聯名推出三款包括12年、18年及三桶的「歐肯招財兔新春禮盒」，為2023年獻上最潮的節慶禮盒。重本採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，以精裝書本的形式承裝「銀兔滿堂」的好運概念。打開精裝禮盒，潮流的歐肯招財兔公仔映入眼簾，銀亮的金屬質感、童趣的笑容表情，讓人愛不釋手，三款招財兔公仔各有不同的喜悅表情，讓人想要一次收藏，也為兔年招來最潮的滿滿好運。

銀兔滿堂，三款不同「歐肯招財兔新春禮盒」中的「歐肯招財兔」，結合了新年錢母放置之巧思，顛覆想像卻又富有新春開運的意涵，打開禮盒即收到來自歐肯與設計師的滿滿祝福，為收藏者2023年招來滿滿財運。業者提供

台灣三得利總經理顧令德表示，近年在設計界嶄露頭角的設計師葉忠宜，重視創作細節並致力於美感革命，透過不斷「翻新」的過程，讓其作品極富話題性並具有無法忽略的特性。創作理念以「銀兔滿堂」出發，將歐肯重視3次蒸餾的工藝細節融入設計理念之中，大膽採用亮銀色與時尚流線線條，滿滿「未來感」與「躍動感」的歐肯招財兔橫空出世，結合新年錢母放置之巧思，顛覆想像卻又富有新春開運的意涵，打開禮盒即收到來自歐肯與設計師的滿滿祝福，為收藏者2023年招來滿滿財運。

獲得ISC烈酒競賽金獎與SFWSC銀獎的「歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，有著蜂蜜金黃色澤，以3次蒸餾的純淬酒液，分別在波本與雪莉桶中熟成超過十二年，感受雙桶風味的完美融合以及歐肯特有的柔順細緻口感，並且散發出烤杏仁與焦糖太妃糖香氣，口感初入喉時柔順帶有甜味，接著感受到橘子與萊姆等柑橘類果實香氣，尾韻則出現些許辛香料風味與令人回味無窮的堅果芳香。建議售價：1,220 元。業者提供

擁有金黃色澤的「歐肯18年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以3次蒸餾的純淬酒液，於美國波本橡木桶及西班牙雪莉桶中歷經18年以上的熟成，擁有極特殊的新鮮草葉清香風味，入口後醇美香甜的焦糖輔著烘烤杏仁的香味，悠長的回甘高山茶餘韻，口感帶有蜂蜜香甜與木質清香，散發18年熟成獨有的柔和細緻口感。在2021年獲得ISC烈酒競賽銀獎與SFWSC金獎。建議售價：3,620 元。業者提供

歐肯單一麥芽威士忌來自於蘇格蘭位於格拉斯哥的酒廠，依低地克伯屈山丘、傍乾淨無染的克萊德河，創立於1823年，至今堅持3次蒸餾工法製酒，為低地威士忌之代表。經過3次蒸餾，比起一般只做2次蒸餾，更能提煉純淨、純淬的酒體，體現輕盈的口感、彰顯芳香甘醇的風味，凸顯悠遠且綿長的尾韻，為威士忌帶來獨特且強勁的生命力。也在世界最大規模烈酒競賽ISC中盲測中獲得金獎與銀牌榮耀；並在美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，獲得經驗豐富的專家評審青睞，得到金獎與銀獎殊榮。

同時獲得ISC烈酒競賽與SFWSC兩大比賽金獎殊榮的「歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。3次蒸餾的純淬酒液，萃取出濃郁的金銅色澤，先後經過波本桶、Oloroso雪莉桶以及Pedro Ximénez雪莉桶陳年，帶來層次豐富又醇厚的太妃糖與雪莉酒香甜，黑醋栗、紅糖、柳橙、梅子與葡萄乾等豐富的水果氣味、濃濃的奶油果糖香、烘烤榛果散發出柔順細緻又華麗豐富的獨特口感。建議售價：1,920 元。業者提供

為了延續銀兔滿堂的設計概念，歐肯也將在微風信義走廊一樓設立期間限定（2022/12/30(五)至2023/01/08 (日)）的品牌快閃體驗區。活動現場不僅能與造型潮流、討喜的放大版歐、肯招財兔公仔合照帶來好運之外，還能品飲到兔年限定的開運歐肯特調！還有機會獲得歐肯招財銀兔，每日數量有限，快邀請親朋好友們一同來到現場互動體驗。活動只限10天，歐肯招財兔將現身信義區，千萬別錯過。

追蹤歐肯粉絲專頁，獲得更多最新活動訊息：https://www.facebook.com/AuchentoshanTW

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