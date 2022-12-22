歐肯（Auchentoshan）出軌遇上台灣叛逆設計師葉忠宜聯手翻新細節滿滿的兔年新春禮盒
2023年即將邁入200週年，也是全蘇格蘭唯一全品項3次蒸餾的「歐肯（Auchentoshan）單一麥芽威士忌」，今年以「肯為美好再多一次」的精神，與榮獲2021德國紅點設計及2018台灣國慶主視覺設計師葉忠宜聯名推出三款包括12年、18年及三桶的「歐肯招財兔新春禮盒」，為2023年獻上最潮的節慶禮盒。重本採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，以精裝書本的形式承裝「銀兔滿堂」的好運概念。打開精裝禮盒，潮流的歐肯招財兔公仔映入眼簾，銀亮的金屬質感、童趣的笑容表情，讓人愛不釋手，三款招財兔公仔各有不同的喜悅表情，讓人想要一次收藏，也為兔年招來最潮的滿滿好運。
台灣三得利總經理顧令德表示，近年在設計界嶄露頭角的設計師葉忠宜，重視創作細節並致力於美感革命，透過不斷「翻新」的過程，讓其作品極富話題性並具有無法忽略的特性。創作理念以「銀兔滿堂」出發，將歐肯重視3次蒸餾的工藝細節融入設計理念之中，大膽採用亮銀色與時尚流線線條，滿滿「未來感」與「躍動感」的歐肯招財兔橫空出世，結合新年錢母放置之巧思，顛覆想像卻又富有新春開運的意涵，打開禮盒即收到來自歐肯與設計師的滿滿祝福，為收藏者2023年招來滿滿財運。
歐肯單一麥芽威士忌來自於蘇格蘭位於格拉斯哥的酒廠，依低地克伯屈山丘、傍乾淨無染的克萊德河，創立於1823年，至今堅持3次蒸餾工法製酒，為低地威士忌之代表。經過3次蒸餾，比起一般只做2次蒸餾，更能提煉純淨、純淬的酒體，體現輕盈的口感、彰顯芳香甘醇的風味，凸顯悠遠且綿長的尾韻，為威士忌帶來獨特且強勁的生命力。也在世界最大規模烈酒競賽ISC中盲測中獲得金獎與銀牌榮耀；並在美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，獲得經驗豐富的專家評審青睞，得到金獎與銀獎殊榮。
為了延續銀兔滿堂的設計概念，歐肯也將在微風信義走廊一樓設立期間限定（2022/12/30(五)至2023/01/08 (日)）的品牌快閃體驗區。活動現場不僅能與造型潮流、討喜的放大版歐、肯招財兔公仔合照帶來好運之外，還能品飲到兔年限定的開運歐肯特調！還有機會獲得歐肯招財銀兔，每日數量有限，快邀請親朋好友們一同來到現場互動體驗。活動只限10天，歐肯招財兔將現身信義區，千萬別錯過。
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