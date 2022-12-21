2022台灣大哥大女子公開賽今天起連戰三天 旅日新秀吳佳晏首輪獨走

台灣大哥大致力提升國家體壇實力，力挺體育賽事，培育體壇健將，連續6年與TLPGA共同主辦台巡賽年終大賽-「2022台灣大哥大女子公開賽」，今天(12/21)在東華高爾夫球場正式開打，我國旅日新秀吳佳晏今天在該總獎金500萬元的TLPGA台灣職業女子巡迴賽年終封關大賽首輪，在林口東華球場飆出7隻小鳥、全天沒有吞下任何柏忌，暫時以65桿佳績單獨領先！兩週前在美國LPGA取得2023年球季參賽資格的侯羽桑，則以68桿與今年已進帳兩座台巡賽冠軍的洪玉霖並列第二。

由於吳佳晏的贊助商國寶集團恰好也已買下並進駐東華球場，因此這場比賽也算是她的主場；儘管如此，吳佳晏透露她雖然常來這裡練球，但過去在東華比賽成績一直都不理想，因此今天能在陰天起風的天候下打出個人高球生涯次佳的65桿成績(之前單回合最佳成績為64桿)，她感到相當開心。

兩週前在美國LPGA的Q Series中過關斬將取得2023年球季參賽資格的侯羽桑，今天以68桿與洪玉霖並列第二。圖/業者提供

侯羽桑明年將與徐薇淩、李旻與錢珮芸攜手征戰LPGA美巡賽，四人先在這場年度封關盛事的台灣大哥大女子公開賽中交手。第一回合前九洞，侯羽桑繳出35桿，後九洞則越打越順手，進帳包括最後一洞在內的三隻小鳥，最後以68桿作收，與已經於今年拿下建大輪胎盃與綠林慈善盃女子公開賽兩座冠軍的洪玉霖暫時並列第二。

擁有中華民國與紐西蘭雙重國籍的洪玉霖，之前都以紐西蘭籍身份出賽，最近悄悄將登錄身份改回中華民國籍。洪玉霖今天表現相當穩健，打完16洞靠三記博蒂成績來到-3，標準桿五桿的第17洞她第三桿從沙坑旁切球，差點直接進洞，最後輕鬆一推再添一隻小鳥，成績追上侯羽桑，落後吳佳晏3桿。她說：「今天抓鳥的機會不少，該推進的最後都有推進洞。」

至於兩週前在Q Series中未能如願敲開LPGA大門的程思嘉，首輪則擊出69桿，與剛轉職業上個月就在聲寶公開賽拿下冠軍的曾彩晴、石澄璇、李宥靚、安禾佑以及賴怡廷等五人並列第四。

今年已經進帳兩座台巡賽冠軍的洪玉霖，和侯羽桑並列第二。圖/業者提供

曾彩晴今天表現有如洗三溫暖，前九洞鐵桿神準，從第七洞起連續串起四隻小鳥，總桿一度衝上領先榜首，但後九遇到亂流，吞下兩記柏忌，所幸最後一洞精準掌握12呎推桿，再進帳一桿，總桿提升為69桿。剛從美國奧克拉荷馬州土爾薩大學（University of Tulsa）畢業的曾彩晴表示，今年挑戰Q Series失利，明年還會繼續嘗試敲開LPGA的大門。

上週在因天候惡劣縮水成兩回合的緯創公開賽喜獲職業首冠的新秀張雅淳，今天以70桿開局，目前暫時與首屆冠軍泰國選手普洛依薔普(Ploychompoo Wilairungrueng)及陳伶潔並列第十。至於台灣大哥大贊助選手徐薇淩第一回合，從美巡賽返台後似乎仍在重新適應台灣偏慢的果嶺速度，今天推桿情況不太理想，最後靠三記博蒂與兩記柏忌繳出71桿，與2020年冠軍錢珮芸等人並列第十三。至於李旻首輪有些欲振乏力，只擊出高於標準桿1桿的73桿，賽後直奔練習果嶺練習推桿。今日徐薇淩與李旻加油團冒雨跟走全程，力挺選手。台灣大號召更多高球迷免費進場觀賽，或至台灣大Facebook粉絲專頁留言，一同為選手加油打氣！

旅美名將徐薇淩（中）與其熱情的加油團合影。圖/業者提供

2022台灣大哥大女子公開賽明天（12/22）將繼續在東華高爾夫球場進行第二回合比賽，領先組吳佳晏、侯羽桑及洪玉霖預計10:45從第一洞開球；力爭上游尋求首二冠的徐薇淩預計9:45從第一洞開球。大會在完成第二回合比賽後，將取成績前50(包含平手)名的選手，晉級週五的決賽。

台灣大號召高球迷一同為選手加油打氣，不僅免費開放進場觀賽，更於台灣大Facebook粉絲專頁舉辦抽獎活動，包含「尋找神攝手」，不管截圖線上轉播或拍攝電視畫面，只要分享賽事最美風景照或支持選手照並設計對白，有機會得到拍立得相機或momo幣200元；最後，「尋找加冕王」預測12月23日第三回合冠軍得主，就有機會抽AirPods Pro及冠軍簽名好禮。活動詳情與截止日期請見Facebook活動貼文。更多賽事資訊，請參閱專網（https://twm5g.co/vr5o）