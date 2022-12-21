國際選手雲集 台灣高手力拼 2022 台豐ADT公開賽22日起開打

睽違兩年，2022台豐ADT公開賽定明天（12/22）至12月25日一連四天，在彰化大村「台豐高爾夫球場」舉行四回合72洞比賽，總獎金美金20萬元（約合新台幣600萬元），為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽，冠軍選手可獨得美金3.5萬元（約合新台幣105萬元），共有13個國家120位好手參賽角逐冠軍獎杯；ADT賽各國好手也齊聚一堂，爭取年度總獎金排名，以取得明年亞巡賽的參賽資格，比賽精采可期！

這是台豐ADT七屆以來首次將總獎金自16萬美元提高至20萬美元。知名選手中，俞俊安是首位參加這項賽事的台灣美巡現役好手，將是本次賽事焦點人物之一。

林伯實董事長與貴賓們以開球儀式為2022 台豐ADT公開賽揭開序幕！圖/業者提供

這項比賽主辦單位為台豐球場，協辦單位為TPGA與ADT，這項比賽是今年台巡賽唯一ADT賽事，也是16站ADT賽的封關站賽事。

在今天記者會上，台豐球場林伯實董事長特別宣布一項好消息：今年這場比賽是台豐最後一次舉辦ADT賽，明年將升級成為亞巡賽！另外，今年的果嶺速度將達11，為賽史上最快速果嶺，選手們可以盡情在此高度挑戰性的球場，發揮出最好球技與成績，同時也享受台豐球場的建築與景觀設施帶來的Life Style。

記者會上，去年台豐公開賽冠軍李玠柏表示，台豐球場有其難度，尤其是果嶺的判讀與進攻策略是最重要的，心態也要穩定，比賽的勝負關鍵將取決於推桿；首度參賽的美巡現役好手俞俊安提及，台豐球場的果嶺速度很快，與美巡賽差不多了，坡度起伏大很陡，很具挑戰性。

台灣美巡現役名將俞俊安的參賽，使本屆賽事更增可看性。圖/業者提供

台豐球場林伯實董事長一直是台灣高球運動的重要推手，於2005年起已舉辦過七次TPGA台豐公開賽、兩次長春及女子職業COMBAT對抗賽，七次TLPGA台豐女子國際公開賽。隆重舉辦ADT賽，也是為了提供台灣選手高水準的國際賽平台，增加比賽經驗與比賽積分，以利進軍國際高壇更高殿堂。

這次比賽參賽選手名次均列入ADT獎金排行榜及積分排名，為此吸引許多國外好手參賽，更提升台豐球場在國際高球知名度。ADT新規定─自本球季起比賽獎金榜前10名選手可獲得2023亞洲高爾夫巡迴賽的參賽資格。

本屆比賽計有120位中外好手齊聚一堂競逐冠軍獎金與獎杯，包括64位外籍選手丶53位國內職業選手與3位業餘球員；來自13國包括澳洲丶中國大陸丶英國丶印尼丶日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國及我國。

外籍軍團好手紛紛雲集這次賽事，目前ADT獎金排名前15選手全員到齊，包括目前總獎金暫排名第一至第三的泰國選手Suteepat Prateeptienchai丶泰國Chonlatit Chuenboonngam及印尼球員Naraajie

參賽選手與林伯實董事長及貴賓們合影。圖/業者提供

E. Ramadhanputra。其中排名首位的Suteepat今年已拿下ADT三冠。

此外，過去六屆賽事，泰國選手拿下三屆冠軍，而2017年冠軍泰國的帕納康（Pannakorn Uthaipas）及2019年冠軍尼佑宗（Donlaphatchai Niyomchon）本屆均再度來挑戰第二冠；另外，ADT上一站冠軍泰國選手Varanyu Rattanaphiboonkij尋求連莊。

我國選手中，詹世昌曾贏得2014及2018年兩屆冠軍，目前已是亞巡賽五冠好手，尤其近三年已在亞巡賽拿下三座冠軍盃，目前他在亞巡金獎金排名第六，也是本屆最有希望三度奪冠的台灣好手。另如亞巡獎金排名第45的李玠柏丶亞巡獎金排名第57位的張緯綸丶第59的洪健堯與第99位的呂偉智，都有奪冠實力！其中李玠柏是去年台豐公開賽冠軍，洪健堯則是2020年台豐公開賽冠軍。還有，TPGA台巡賽今年獎金最新排名前20位選手有18位參加角逐，包括中丶青代選手包括，排名第四的劉嚴鴻丶第五的王偉軒丶第六的何祐誠丶第七的葉昱辰丶第八的林冠伯丶第九的謝繼賢以及「台灣一哥」林文堂等也都參賽。還有一位台灣長春選手盧建順也參與盛事。

大會於今天（12/21）先進行賽前記者會與賽前職業業餘配對賽，共有25 位職業選手與近百位社會業餘人士配對揮桿。明天（12/22）起正式展開賽事，兩回合後取成績優者前50名球員晉級後兩回合決賽。好消息是，今年賽事也將於最後一回合決賽（12/25）上午11點至15點，在博斯高球一台進行實況直播精采賽況！此外，台豐球場也設立了比賽網站，本周將推出比賽訊息及即時逐洞成績，關心賽事消息的球友可上網查詢，網址為www.thgc.com.tw。