全新世代BMW 7系列豪華長軸旗艦 璀璨尊榮登場

BMW秉持著領導者思維擘畫未來，創造出對世界影響甚鉅且深具意義的里程碑，同時更以領拓當代之姿破除成規，開拓令眾人驚嘆的全新局面，不僅為車壇刻劃出頂尖旗艦典範、進化出歷代BMW 7系列，BMW更恪守對於駕馭樂趣與豪華舒適的理念，匯聚前瞻觀見與時光淬鍊，以全新第七代BMW 7系列豪華旗艦，為世界賦予無限想像與可能，藉由精湛工藝與顛覆變革，引領車壇持續邁進。

「The Icon of Forwardism」 全新世代BMW 7系列集未來科技、藝術美學、卓越性能與突破框架的創新與顛覆展露於每一吋細節之中，為車壇型塑出下一個世代的頂尖與王者態勢，耀眼無比的SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈與BMW飾光水箱護罩，結合BMW Individual雙色外觀，營造出氣度恢弘的大器領袖形象；座艙內的懸浮式曲面螢幕、BMW環繞光幕、車壇唯一31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕結合後座豪華總裁座椅與5.5吋後座專屬觸控螢幕，更令眾人驚嘆無比，而除了創新與顛覆，BMW則以非凡之舉，推出車壇絕無僅有的豪華純電旗艦 — BMW i7以渾然天成之姿開創前所未見的豪華移動樣貌，令當代無人可及！延續挑戰與顛覆框架的理念，BMW總代理汎德今(21)日特別選於匯聚創意能量與多元創新的藝文樞紐 — 臺北表演藝術中心，結合當代藝術迎賓環廊與前瞻未來的沉浸式體驗舉辦「This is Forwardism顛覆 不凡新境 – 全新世代7系列豪華旗艦發表」。全新世代BMW 7系列將導入735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence、i7 xDrive60 Luxury與i7 xDrive60 Excellence，售價自488萬元起至698萬元。

全新世代BMW 7系列導入直列六缸汽油引擎與全新48V高效複合動力，並具備車壇唯一的豪華純電旗艦i7 xDrive60，擁有544匹與745牛頓米的驚人動力輸出，4.7秒即可完成0-100kmh加速，最高續航里程可達625km！圖/業者提供



在擘劃豪華與頂尖質感的同時，BMW更以淬鍊多時的巨擘實力，灌注品牌頂尖科技配備於全新世代BMW 7系列，不僅具備360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、智慧語音助理2.0、BMW手機數位鑰匙2.0、無線智慧型手機整合系統與前後座手機無線充電裝置，讓用車生活更顯直覺與未來接軌，最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技結合全面進化的自動倒車輔助系統、全新記憶路徑停車輔助系統與自動變換車道功能，更讓全新世代7系列登峰造極。全面進化的自動倒車輔助系統能夠主動記憶車輛在低速狀態下的行駛路徑，當車主駕車進入窄巷或無法前進時，透過系統便能讓車自動駛回原先起點，最高記憶範圍可達200m；全新的記憶路徑停車輔助系統，則可記憶車輛曾經停放過的車位與停車時的路徑，最多可記憶10組路徑，只要駕駛執行先前曾經記憶的路徑，系統就能執行自動停車並可偵測與微幅閃避障礙物，讓停車更顯輕鬆便利；全新的變換車道輔助功能則是能在開啟主動車距定速控制系統的狀態下，輕壓方向燈撥桿約3秒左右，7系列便能和緩俐落地為駕駛主動變換車道，以突破框架的頂尖安全科技立足巔峰。

全新世代BMW 7系列以層峰之巔，引領萬民馳騁無垠，導入BMW TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎，提供735i與740i兩款動力選擇，結合可額外增添18匹馬力並大幅提升舒適性與燃油效率的48V高效複合動力與Steptronic運動化八速手自排變速箱，735i具備272匹最大馬力與400牛頓米的最大扭力，0-100km/h加速僅需6.7秒；740i則可於5,200rpm時輸出381匹最大馬力、520牛頓米的最大扭力則於1,850rpm即可湧現，同時僅需5.4秒就能完成0-100km/h加速。

具備高達8K畫質之31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕、Sky Lounge全景式玻璃車頂與Bowers & Wilkins頂級音響系統，將後座打造成擁有絕佳視聽饗宴的頂級私人豪華劇院。圖/業者提供

全新世代第七代BMW 7系列豪華旗艦不僅為車壇帶來了顛覆過往的頂尖科技與豪華配備，更展演了BMW於電能領域的強大實力，推出車壇唯一且絕無僅有的全新豪華純電旗艦 — BMW i7，延續了全新世代7系列兼具優雅線條與氣宇非凡的車身輪廓，雄偉之姿更展現出十足的力量感與大器姿態，同時藉由車身上的BMW i專屬藍色飾條與BMW飾光水箱護罩上方的BMW i專屬飾輝，展演電能世代的科技與前衛風範，榮耀全新世代BMW 7系列豪華旗艦陣容。

全新BMW i7 xDrive60豪華純電旗艦採用全新第五代eDrive動力科技，搭載更重視環境永續且不含稀土金屬的前後軸同步式雙馬達與總容量達105.7kWh的鋰電池組，擁有驚豔眾人的544匹最大馬力與745牛頓米的扭力輸出，加上專屬BMW純電動能音效與僅需4.7秒即可完成的0-100km/h加速表現，為i7 xDrive60帶來熱情洋溢的電能駕馭樂趣；此外，BMW i7更擁有最高可達625km的續航里程表現，同時透過最高功率可達195kW的直流充電座，僅需6分鐘就能補充行駛100km距離所需電量，結合主動式動能回充系統，展現BMW底蘊深厚的電能實力，擘劃未來旗艦風範。