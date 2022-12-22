迎戰新電商時代 業界導師教戰

文／侯享

由工商時報與美萃思電商共同舉辦「新電商經營生存之道2023趨勢論壇」，M2微商城、LINE、達摩媒體、凱閎國際、双云行銷、燒賣研究所、品牌行銷匯、中華數位設計創作協會等協辦，16日以直播方式舉行。數位發展部數位產業署平臺經濟組組長許福添致詞時表示，過去無店面零售是最早的數位應用，但隨著新的科技及通訊的發展，店家還是需要進行數位轉型，特別是面對AI發展，店家需要著重包括訂單預測、商品推薦等環節，這些都需要電商平台逐步導入。活動全程放於雲端，歡迎對電商經營及網路銷售趨勢有興趣民眾上網收看，網址為https://youtu.be/YgwCiC0aasI

新電商生態發展 具三特點

美萃思電商執行長劉國良指出，在新電商生態發展趨勢上，有三點值得注意，包括開店平台軟實力、技術演進改變力，以及新科技應用整合。對於平台該買斷還是租用，他建議店家可先評估自身需求，盤點是否有足夠的團隊和能力來維護系統。同時，了解電商市場變化，除了3C時代的進化，還有銷售場景的演進、使用者喜新求變，以及社群媒體日新月異的發展，都是店家投入電商產業應注意的特點。

他也分享平台目前在業界常見的三種計價方式，一、買斷制維護費，需求是店家提出再說，採報價作業；二、固定制月租費，需求是以市場基本面為主；三、分潤制月租費，需求是以創造營收、互利共生為主。劉國良認為，能用經驗解決店家困擾，提供穩定發展的策略，以及為店家準備好面對未來挑戰的規劃，是好平台應擁有的軟實力。

面對智慧型手機、APP社群應用普及、加上直播購物興起，他觀察到新科技更符合消費者生活樂趣需求，技術演進也創造新機會，可帶動新的藍海市場。所以他建議，店家要保留20％的能量嘗試新的機會，才不會錯失先機。在新科技應用整合上，他分享「品牌電商+推薦分銷+Line分享」模式，有別於過往透過推薦碼或網址進行銷售，使用Line分享，不僅強化便利性、降低銷售感，甚至改以點擊訊息的方式綁定關係，更有助增加鐵粉達到優化行銷的效果。

組合拳模式 發展電商定位

面對電商新手的加入，双云行銷創辦人鍾基啟指出，如果店家還在考慮是否要投入電商，應先了解到電商不能是唯一的通路、不會是救命仙丹，而且沒有單一簡單的方法。面對新電商時代的來臨，他建議可先以圈養舊客、接觸新客戶、創造全通路為底，再以「社群+數位行銷+品牌官網+電商通路+經銷通路+實體通路」組合拳模式做為發展定位。

在新手電商團隊培育架構下，會有基礎行銷企劃能力、行銷流程教育、電商營運基礎、社群營運架構、開始導流與投放數位廣告、數據分析及探勘，以及進入電商通路策略。鍾基啟提到，電商營運基礎是流量×轉換率×客單，而這三個要素就是電商部門所有策略的基礎。而在正式開站活動過程中，要上架的有後台活動及前台素材(網站、社群、廣告)，最後則是執行導流策略。為順利運作開站活動，他強調需具備的基礎行銷能力，包括企劃、品牌STP策略、商品獨特賣點、鎖定的受眾、現況分析能力。另外，為了產出良好的素材，團隊還要具備文案撰寫、素材產出能力，這部分包含美編、影片企劃及剪輯等技能、產品賣點知識、痛點與差異化洞察能力，最後則是良好的組織與配合流程。

品牌直播 擴大電商新市場

Line台灣電商事業部直播業務資深總監陳慶蔚提到，直播電商市場規模，據麥肯錫預測，2026年全球的直播電商銷售額將占所有電子商務的10％～20％。直播電商轉換率有望接近30％，是傳統電子商務的10倍。面對直播電商發展成長迅速，他表示因具有三點特性，一、強互動，透過直播間氣氛營造，製造衝動購買高轉單；二、即時性，當下雙向溝通，回覆問題及商品展示；三、信賴感，長期互動建立信任，提升好友黏著度。他建議考慮加入直播銷售行列的店家，可先找已經成功的直播主，觀察其中的成功元素，了解他們如何銷售商品。

有關常見的直播商品分類，陳慶蔚指出美粧保養、服飾配件、運動日用、寵物旅遊、美食生鮮，只要有人願意跟著你，基本上什麼都可以賣。即便各Line直播商家型態不同，但都有固定開播，養成粉絲收視習慣，或是懂得運用Line行銷活動檔期增加曝光，以公域培養成店家私域粉絲等共同特點。另外，搭配主題包裝和熱門話題，或是邀請明星來賓登場，也可增加吸睛度。

陳慶蔚表示，Line也在2021年投入購物直播，發展至今，直播場次已超過2,500場，總觀看人次突破4,000萬，成為目前國內網友第四名愛用的商品直播平台，市占率約達15.3％。今年更將直播畫質升級，更開發子母畫面、隨時開播、行銷曝光等功能。

電商經營痛點 導師傳授策略

針對店家詢問的漲價策略，鍾基啟舉例，1月漲價的話，可在12月提高消費回饋點數，讓老客延續購物尊榮感，降低漲價的衝擊，並在後續持續經營新客重新建立流量池。達摩媒體執行長林合政認為，以產品開發角度而言，可用同樣的價格降低規格或尋求替代物來節省原物料成本，或是重新設計產品組合、提高免運費門檻拉高客單，攤提運費成本。

「社群」對於商家的意義這部分，品牌行銷匯創辦人江仕超表示，社群是對消費者提供溝通的管道，為店家帶來其他志同道合的新客，並維繫與舊客的溝通，都有可能創造更高的轉換率，也可加強渲染品牌想傳達的意念。

劉國良指出透過社群與會員互動，提供誘因讓消費者提供他們的使用心得，讓新客能取得信心，並能有效的處理消費者的潛在負面情緒。

凱閎國際執行長曾聖凱分享，在電商圈中生存最重要的即是品牌，K-WAX 是透過社群經營、培訓課程、研發生產、公益活動，來建立品牌價值。他建議，所有老闆一定要理解廣告與數據背後的原理與邏輯，才能有效驅動團隊。

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