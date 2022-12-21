金酒攜手米其林餐廳中山招待所 推聯名限量酒

金門酒廠今年適逢建廠70週年，除了推出一系列「70 如金」紀念珍藏酒款，還特與臺中連續三年獲選米其林入選餐廳「中山招待所」跨界合作，聯手推出全臺限量5000瓶的「中山招待所百年桂花-金門高粱酒」、全臺限量500瓶的「中山招待所三年陳高專供酒」，於昨(20日)舉行聯名限量酒記者會，即日起限量開賣！

為呈現餐廳代表性的桂花意象，特赴南投桂花森林挑選上百年桂花樹，使得金門高粱酒獨有的香、純、甘、冽，添上桂花優雅柔和的層次風味，與法國料理激盪出創意火花，消息一出便讓不少品酩饕客期待不已。

靜覓於臺中市西區，自當年美軍駐台宿舍時期保留下來，充滿中西交融、典雅別緻的老洋房，室內擺設令人聯想起二O年代老上海氛圍，彷彿見證著金色年代馥郁重現，儼然成為地方上頗具名聲的景點之一，中山招待所原先作為私下招待貴賓的專屬空間，而主人戴勝堂不僅是個饕客，也對於料理有著獨到見解，每到歲末轉冷之際，會將個人窖藏的金門高粱酒做為搭餐首選，累積不少饕客慕名而來，品嚐與建築有著衝突感十足的精緻法國料理。

戴勝堂表示，非常榮幸有此機會能參與金門酒廠建廠70周年活動，做為金門高粱酒的資深愛好者之一，深知透過金門酒廠得天獨厚的製酒環境與專業技術，本次在百年桂花-金門高粱酒的合作中，更是見證了金門酒廠在大自然蘊含的規則中，搭配高難度工藝，調配超過162支酒樣，只為萃取桂花最佳色澤與香氣，以酒勾酒，入口清雅甘醇，回味怡暢。

迎接兔年，中山招待所建築風格限量珍藏的兩款專供酒，無論是以透明龍紋瓶身，呈現高雅金黃色、桂花酒香芬芳優雅的中山招待所百年桂花-金門高粱酒，還是特別以瓷瓶盡收二O年代風華韻味，將瓶頸窗花、留聲機呈現別具意義的中山招待所三年陳高專供酒，都已於2022年12月20日限量上市，中山招待所百年桂花-金門高粱酒更以實惠的價格880元限量販售，不論是高粱酒迷，或是民眾年節送禮，皆不能錯過的選擇。

(禁止酒駕，喝酒不開車 安全有保障)