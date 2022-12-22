2022 GAMFORCE 電競嘉年華圓滿落幕

2022 年末最大的 PC、電競盛事「GAMFORCE 電競嘉年華」正式閉幕，假 PC DIY 聖地光華商圈旁的華山文創園區舉辦，匯聚超過 50 家電腦、電競品牌共襄盛舉，為玩家帶來巡禮闖關、《鋼彈EVOLUTION》遊戲體驗、「SF 軍團盃、職業戰隊 DCG 挑戰賽」與「全國創意電腦大募集」等多元活動內容。

於華山東二全館的三天活動中超過 5 萬次入場、6000 多位玩家熱情參，參與巡禮闖關的玩家更多達1000 人之多，玩家踴躍參與品牌舉辦的各式活動、抽獎、KOL 與實況主的挑戰賽、見面會、一日店長，讓我們用熱情溫暖這個寒冬。

GAMFORCE 2022 玩家大合照。丞研提供

GAMFORCE 全國創意電腦大募集

這屆募集各方玩家酷炫又蝦趴的電腦，並通過活動評審也是業界知名的創作、改裝好手：AKMOD、KM STUDIO、MJ MOD、MARK’S FABRICATION 與 LYC MOD 們，親自評選出9台獨一無二的酷炫又蝦趴的電腦來到活動中現場展示。

入選的9位改裝玩家：白禮爾-CYBERPUNK 2077 WORLD、張力之-SKULD、廖圳-MILTARY BOX02、 鄭安雄-HIGH TEXTURE、游家瑋-巡音ルカ主題電腦、李志亨東方魔理沙防禦系統痛主機、林美美-SPIDER-MAN、陳柏均-TOYZ椅子與林承廷-電競級潛艦 GAMING CLASS SUBMARINE 等作品。

9位入選的改裝玩家除有著「榮耀獎盃」外還有著 4,000元獎金；而三天活動中改裝玩家還能自行拉票角逐「人氣獎」的殊榮並獨得人氣獎盃與 10,000元獎金。最終由可以坐著打電動的「TOYZ椅子」陳柏均玩家獲得最高得票數，成為這屆 GAMFORCE 創意電腦人氣獎。

GAMFORCE 全國創意電腦人氣獎陳柏均-TOYZ椅子。丞研提供

《英雄聯盟》職業戰隊DCG挑戰賽

本屆電競賽事將以《英雄聯盟》的「職業戰隊DCG挑戰賽」，首先學生方面由「青年高中勇士隊」與「永平雷電虎隊」出戰，只不過職業戰隊 DCG 也毫不留情展現強悍的一面順利守關成功；此外，也開放觀眾趣味賽闖 3 關，讓各路好手、年輕玩家有機會挑戰職業隊伍的實力。

職業戰隊 DCG 與青年高中勇士隊合照。丞研提供 職業戰隊 DCG 與永平工商雷電虎隊合照。丞研提供

原價屋獨家現場優惠

GAMFORCE 電競嘉年華活動現場由「原價屋」獨家販售，提供眾多品牌們的新品販售，像是「AORUS 有世嗎？」活動只要憑著活動參觀證結帳即可獲得超級優惠的 5 折價格，ROG 也帶來許多原家屋獨家的現時特惠商品。

除此之外，更狠的 Ducky 機械式鍵盤、金士頓 SSD 現場排隊都只要 999 元即可帶回家，而威剛、PHILIPS 等多家廠商也有展場專屬的優惠價，讓玩家能在年末升級設備。

「GAMFORCE 電競嘉年華」延續著玩家們的網路聚會宗旨，我們「打造聚會、創造機會」讓玩家與廠商有著交流的機會與平台，體驗最新、最炫的電腦科技與新遊戲，讓我們相約 GAMFORCE 2023年末再見！希望能將電腦 DIY 的精神與熱情持續下去，讓更多的玩家能瞭解 PC、電競，也讓更多的年輕學子有著競技與比賽的舞台，讓我們相約 GAMFORCE 2023 年末再見囉！

GAMFORCE 現場人潮畫面。丞研提供