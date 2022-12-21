溪頭福華推廣永續旅遊 取得GTS認證 並入圍亞洲生態旅遊獎

近年在全球各大企業推動和倡導下，ESG議題已被廣為討論，交通部觀光局是全球永續旅遊委員會GSTC（Global Sustainable Tourism Council）成員，2020年《台灣觀光政策白皮書》鼓勵觀光業參照GSTC的全球永續觀光準則，自主推動計畫取得認證。

深耕台灣超過38年的福華集團，早以永續經營為發展策略。今（2022）年溪頭福華渡假飯店已通過GTS第一年度查核獲二星等級認證，上（11）月更獲得入圍亞洲生態旅遊獎，飯店成立兩年屢獲佳績，可見積極實踐永續旅遊之決心及努力。

首年申請GTS綠色旅行標章 認證指標達成75%

位處溪頭自然教育園區的溪頭福華渡假飯店，於今年7月開始申請GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal）認證。10月份GTS專業團隊至溪頭對飯店進行實地查核，稽核結果為75%達成率，獲得二星等級之認證。

GTS是以12項準則（共67細則）讓業者有一個檢核的機制，確保對於環境保護、社會責任及安全健康，達到努力與承諾，並能根據標章系統檢視營運方式，避免破壞環境，使在地特色延續，讓下一代可以持續生活為目的。業者需透過GTS線上平台提交資料內容經審查後，再通過實地查核才會被核發認證，第二年將追蹤檢核第一年未達成的項目，透過標章的稽核審查機制，業者能檢視自我營運的永續性與創造綠色實踐的策略。

邁向國際 入圍第一屆亞洲生態旅遊獎

溪頭福華於年底再度傳來好消息，入圍第一屆亞洲生態旅遊獎（AEN International Ecotourism Awards）。以飯店提供綜合服務的雲杉樓入選永續建築項目，同樣入圍的臺灣旅遊界相關產業者與推廣單位還包括交通部觀光局東北角國家風景區管理處、臺灣生態旅遊協會、頭城農場等。《亞洲生態旅遊旅宿業標準》共有六大準則，分別為：永續性、餐飲、廢棄物管理與回收、能源與水、綠色採購及環境議題。致力推廣旅宿業環保作為，降低觀光業對環境資源的耗用並在地友善檢視是否能達到理想的永續經營管理標準，最後的獲獎名單將於明（2023）年3月底於菲律賓舉行的國際生態旅遊展（The International Ecotourism Travel Mart，IETM）活動期間公佈。國際生態旅遊展（IETM）是由亞洲生態旅遊網絡（AEN）所主辦的全球第一個綠色旅遊展售會，未來IETM每年將在不同的東道國舉行，首屆盛事將在菲律賓舉行。

溪頭福華渡假飯店董事長廖秀梅表示，入圍亞洲生態旅遊獎代表對溪頭福華的肯定，溪頭福華將配合臺灣大學碳中和目標及交通部觀光局提出之《台灣觀光政策白皮書》，持續以永續發展理念打造更優質的旅宿服務，推動環境教育、生態旅遊及社區文化。亦會繼續努力帶動溪頭成為國際級的森林療癒基地。

溪頭福華渡假飯店形象影片（https://youtu.be/–ywbtMejXw）。