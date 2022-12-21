筑波藝廊新年聯展 「瞬影.永恆」1/4登場

本會首次攜手玻璃藝術聯展： 以「玉兔迎春，百花齊放」為題

新年伊始，筑波藝廊將於2023年1月4日起舉辦「瞬影.永恆」暨竹塹玻璃協會會員聯展。擁有很多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，這次由會員聯合展出鳥類作品，拍鳥俱樂部更邀請台灣國內知名鳥類生態攝影觀察家展出，精湛作品精銳盡出，包括國家級網球教練王國衍。展出作品內容涵蓋臺灣特有種以及臺灣所拍攝到相關鳥類，期藉由交流攝影技術，透過攝影家鏡頭與社會大眾一起走入大自然認識五彩繽紛的鳥類世界，以推動生態旅遊與推廣生態教育，經由生態攝影認識鳥類的特性及棲息地的重要創造多贏。

竹塹玻璃協會聯合展出。

筑波藝廊表示，策展目地在於讓民眾了解鳥類生態保育是如何與人類生活環境息息相關，藉由聯展來認識飛羽之美，進而喚起民眾愛護生態與愛惜臺灣土地的心，歡迎全國愛好鳥類生態及攝影雅好的民眾，於展覽期間踴躍前來觀賞。本次，書畫藝術家黃晉堂老師長期觀察記錄鳥類，也以畫筆呈現其豐富多姿的生態，希望藉此能讓民眾了解鳥類生態保育是如何與人類生活環境息息相關，進一步喚起民眾愛護生態與愛惜臺灣土地的心。

書畫藝術家也希望藉畫作喚起民眾愛護生態與愛惜臺灣土地的心。

此外，竹塹玻璃協會的十六位玻璃藝術家也將以「玉兔迎春 百花齊放」為題同檔登場，於2023年1月4日至3月31日期間假筑波藝廊舉辦 2023 會員聯展，本次展出三十件精彩創作，以「花」為主題，象徵各行各業在疫情後都能百花齊放，欣欣向榮! 匯集16位玻璃藝術創作者的每件作品皆為全新創作或得獎之作，包含多種玻璃加工技法，亦為本會第一次以多種技法呈獻單一主題之玻璃藝術展覽，此次展覽亦同步於竹塹玻璃協會官網進行線上全球無時差開展。

展期：2023/1/4～3/31，時間：周一～周五9:00～18:00。茶會：2023/1/4 14:30。