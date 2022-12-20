「洄眸傾心．心的瀾圖」形象影片 看見花蓮四季精彩

因應國境解封與開放後，為開拓更寬廣的國際市場，吸引更多國內外遊客到訪花蓮，花蓮縣政府發表最新的四季觀光形象影片，以「洄眸傾心 · 心的瀾圖」為主題，主打花蓮四季的宜人氣候與精緻品味的慢活步調，影片更邀請執導111年全中運開閉幕節目的當代表演藝術家張逸軍參與拍攝，以優美舞姿與太魯閣族景美國小古謠團隊，透過古謠唱出那撼動人心的穿透力，就如得天獨厚的花蓮太魯閣峽谷般，景緻清幽讓人難以忘懷，期許透過影片視野，帶領國際旅人走讀花蓮，刻劃花蓮四季精彩的生命與動人的能量。

觀光形象影片：春季-大農大富。圖／花蓮縣政府提供

觀光處處長張志翔表示，本次觀光影片以「洄眸傾心 · 心的瀾圖」為主題，利用「洄瀾」喚起遊客「回來花蓮走走」的意境，實地探訪讓人回眸傾心的花蓮。花蓮全境幾乎都在國家級風景區內，上山下海只需要10分鐘，有可眺望太平洋的台11線，可欣賞山景的台9線，以及仿佛漫步稻浪中央的193線，更可以跟著四季香氣尋找咖啡香、柚香、茶香等，透過影片按圖索驥，讓遊客放慢腳步，細細探索，使國內外旅人都能發現這座城市的精彩，魅力無限。

觀光形象影片：夏季-靜埔北回歸線。圖／花蓮縣政府提供

觀光處指出，本次觀光影片帶領國內外友人走遍太魯閣、七星潭、東大門夜市、鯉魚潭、新社梯田、豐濱親不知子步道等知名景點，還有多項大型活動，有紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年華演唱會、原住民聯合豐年節、美學節等，張開山海般的雙臂，擁抱來自世界各國的國際旅人，能夠在幅員遼闊的花蓮縣內，勾勒對未來生活中心的藍圖。花蓮擁有青翠蔥鬱令人悠悠忘返的春季、壯闊山海熱情奔放的盛夏、有著如詩如畫的一壟壟金黃的秋天，還有那幸福感爆棚的冬日暖陽與野溪暖湯。不管是在地美食、必訪景點、特色住宿、自行車步道、異國料理，以及多元的大型活動更加豐富旅人的生命記憶，希望透過影片將這份旅行的感動傳遞給更多國際上的友人，讓花蓮也能成為旅人計畫中不可錯過的美麗風景，日後並將推出英、日、韓文等多語版本。更多花蓮觀光影片可至花蓮行旅（https://reurl.cc/QWN9n9）、花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）、花蓮觀光粉絲團(https://www.facebook.com/hltour/)查看。

觀光形象影片：秋季-七星潭疊石。圖／花蓮縣政府提供