客委會鼓勵青年移居客庄創生 5位創生青年分享經驗

客委會為了鼓助客家庄創生，自2019年開始推動青年客庄移居計畫，至今已鼓勵27位客家青年返鄉或移居客家原鄉，今（20）日特別邀請其中5位地方創生青年分享創生推動心路歷程。客委會副主委范佐銘出席該場活動時表示，地方創生的推動需要十年功，如何有效運用客庄地區的特色資源及鮮明客家文化，是成功創生的關鍵所在。

客委會2019年為吸引創造性人才，委託商研院推動移居客庄、回到客庄相關計畫，在過去三年期間，因為疫情改變了客家庄經營模式，今年透過舉辦兩場「客庄移居及地方創生論壇」，邀請成功經驗者分享如何改變地方生態。

范佐銘副主委說明，過去曾到日本交流地方創生，發現日本有很多不錯的作法，例如，有非營利組織專門收集地方工作機會及住宿地方，提供給願意到地方發展的青年，藉此活絡地方經濟，而台灣並沒有這樣的機構或組織，他希望未來能夠有民間組織願意做這項工作。其次，范佐銘副主委認為，地方只要有人願意去，就有機會，什麼事都可能發生。

現場吸引近40位對客庄創生議題感興趣的民眾參與。圖／商研院提供

商研院副院長張皇珍以她本身專業，認為鼓勵都會人口往地方移居或是推動地方旅遊都是永續的議題，因此，3年前客委會開始推動移居計畫，雖然在疫情下，一路推動的很辛苦，不過，在全球推動永續下，改變了人們消費習慣，讓地方更有機會推動創生。

木酢達人執行長陳偉誠，其父執輩是在苗栗從事木炭的行業，後來因產業變化而没落，他回鄉改變營運模式，搭上永續議題，他希望用森林循環打造出新的生活風格。客委會另也邀請到見域工作室吳君薇創辦人、卓也藍染鄭美淑創辦人、微醺農場黃衍勳創辦人及竹冶文化設計有限公司羅傑總經理等5位地方創生推動專家於分享他們創生推動心路歷程。

張皇珍副院長接著表示，地方創生的推動必須以在地特色資源為核心，惟有加入在地元素的創生計畫才能達到地方擾動與共同參與的可能，且最好能邀請到在地區民共同參與，否則會落入到自己很努力做，但對地方都沒幫助的窘境，今天請來分享的專家各自從不同面向切入，有在地木廢料運用、地方小旅行設計、城市故事挖掘等等，希望今天的與會人員聽完分享後能激發出新的靈感，成未來客庄創生的新夥伴。

論壇除地方創生專家分享，另邀請東海大學亞洲地方創生中心許書銘主任及中山大學公共事務管理研究所郭瑞坤教授分別擔任台北場及高雄場主持人，於下午時段以教練式引導方式帶領現場有意投入地方創生工作及正在研究地方創生議題的青年學子，共同針對地方特色活化與運用及地方共識凝聚與合作兩議題進行探討，帶給與會者許多啟發，為未來客庄創生及永續發展打下良好基礎。