產銷履歷優化升級 我國農業生產接軌國際永續價值

產銷履歷臺灣良好農業規範（TGAP）驗證基準將推出升級版，行政院農業委員會農糧署於今（111）年6月8日公告「水果類」臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS）」，以既有產銷履歷驗證基準增加多項農業生產永續指標，提供國內具備永續理念之農產品經營者強化產品價值及接軌國際的機會，並於今年10月公告「蔬菜類」及「雜糧類」臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS），後續將陸續訂定公告「米類」及「特用作物」等臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS）驗證基準，供農產品經營者參採，並針對通過升級版驗證者給予差異化環境補貼，實踐農業永續生產理念，共同守護地球家園。

臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS）之優勢與重要成果

財團法人中衛發展中心承接農糧署產銷履歷專案辦公室偕同農糧署與相關單位努力於109及110年完成香蕉、鳳梨、芒果及紅龍果等4品項作物之臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS），該方案通過東京奧運組織委員會食材安全與環境永續高標準審查，成為符合供應東京奧運選手村食材供應對象，我國產銷履歷標章登上東京奧運官方網站，與GLOBAL G.A.P.、ASIA GAP、Rainforest Alliance等其他20餘項國際安全驗證標準並列宣傳，不僅對內實踐維護國土環境永續經營的承諾，對外亦可拓展國際貿易市場通路，創造農業經濟收益。

農糧署敬邀農產品經營者一同加入產銷履歷農糧產品驗證制度，提供消費者綠色消費新選項。圖╱中衛中心提供

全球遭受氣候變遷劇烈影響，病蟲草害威脅的日益嚴重，欠缺整體評估而過度投入化學農藥及肥料的生產行為，將直接或間接衝擊農業生產仰賴之土壤、水源等重要生產資源，對農耕區域周圍之物種存續發生威脅，造成整個環境系統沉重的負擔與不易復原，甚至也會危及耕作者身體的健康安全。

為推動我國農業朝向永續發展前進，爰以既有之臺灣良好農業規範（TGAP）為基準，除增加作物整合管理（Integrated Crop Management；ICM）及害物整合管理（Integrated Pest Management；IPM）之應用要求外，以強調兼顧「良好農業規範」、「食品安全」、「勞動安全」及「環境永續」四大領域為精神，推出臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS），該四大領域如下：

良好農業規範：紀錄及資訊保存、生產計畫擬定及品種權保護。 食品安全：包含水質評估、農藥、操作者衛生、肥料與資材等管理及採後處理管控。

勞動安全：定期舉辦生產管理安全講習訓練、人員施用資材應穿戴安全防護裝備及危險作業把關。

環境永續：結合整合性害物防治、土壤風險評估、廢棄物處理、淨零減碳及生物多樣性維持。

農糧署攜手驗證機構、動植物防疫檢疫局、毒物藥物試驗所及農業試驗單位專家訂定臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS），提供國內具備永續理念之農產品經營者強化產品價值及接軌國。圖╱中衛中心提供

透過分級補貼使農業生產升級 公私協力共同推動

現有臺灣良好農業規範（TGAP）強調安心安全、批次溯源、地產地消等各項驗證基準，已能對食安及環境做出貢獻。臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS）在生產衛生安全農產品過程中，更需兼顧社會安全穩定、經濟收益增加與維護環境永續等價值。

臺灣良好農業規範升級版（TGAP PLUS）具不同管理需求及驗證標準，透過財團法人中衛發展中心產銷履歷專案辦公室偕同農糧署與相關單位共同修訂「產銷履歷農糧產品環境補貼要點」，針對通過產銷履歷升級版驗證者，每年每公頃補貼2.5萬元，以分級補貼方式，讓更多農產品經營者加入永續環境行列。

未來將持續推廣各項符合農業永續之耕作技術，提供具永續理念之農產品經營者參採使用，更鼓勵消費者以具體行動支持通過產銷履歷驗證之農產品，透過公、私協力共同追求永續供應與消費。