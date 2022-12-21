產銷履歷黑糖新包裝上市 百年糖業總是給你最安心的甜蜜

行政院農業委員會農糧署於12月14日辦理「台糖產銷履歷黑糖上市記者會」，行政院農業委員會農糧署胡忠一署長、台灣糖業股份有限公司蔡東霖副總經理、財團法人中衛發展中心林進財總經理及國立中興大學驗證中心段淑人主任等多位貴賓皆蒞臨支持。為生產更安心、安全的農產品，並以友善環境的作業模式支持綠色永續，農糧署鼓勵導入產銷履歷驗證制度，朝安全永續精神邁進，促進台糖公司逐年擴大產銷履歷製糖甘蔗驗證面積，並進一步通過產銷履歷黑糖加工驗證。邀請消費者與食品加工業者採購國產產銷履歷黑糖，一同支持臺灣農業環境永續經營。

全臺最大面積驗證主體 產銷履歷加值食安更升級

台糖公司截至本（111）年12月8日，驗證面積達9,863公頃，並通過產銷履歷黑糖及產銷履歷本土甘蔗糖兩項加工驗證品項。

亮眼的成績背後，有著互相支援的合作團隊，農糧署自108年起委託財團法人中衛發展中心成立產銷履歷擴大推動專案辦公室，積極推廣產銷履歷，農糧署亦多次率專案辦公室與台糖公司見面討論，定期追蹤進度。

台糖公司從自營農場開始，逐步導入產銷履歷制度，依循臺灣良好農業規範（TGAP）建立標準化生產模式，透過安全合法用藥、生物防治等友善環境方式種植製糖甘蔗。加工端更以「使用全產銷履歷原料」及「具ISO22000驗證」通過產銷履歷加工驗證，提升其環境及製程之食品安全標準。每一步農糧署、台糖公司及中衛發展中心都相互扶持，共同面對每道難關，積極提升產品附加價值，堅持給消費者國產優質、溯源安心農產品。

農糧署及台糖公司代表合影。圖╱中衛中心提供

不僅給你食安保障 支持環境永續就要產銷履歷

產銷履歷驗證制度，除「資訊公開可追溯」讓消費者可直接查詢產銷履歷農產品生產至加工之過程資訊，及「第三方驗證制度」由第三方驗證機構稽核把關產銷履歷農產品經營者說、寫、做一致外，「臺灣良好農業規範（TGAP）」更是一本與時俱進的作業手冊，從用藥安全，到食品安全、環境衛生及永續資源都融合在內。

產銷履歷農產品經營者依循臺灣良好農業規範（TGAP）栽培，以減少使用的防治資材或對病蟲害改以友善防治之作法，為土地與生態帶來多一分呼吸的空間，讓農業、環境、生物共存共好。台糖產銷履歷黑糖原料全為國產，加工製程更是台糖公司百年經驗淬煉，沒有最好，只有更好。

產銷履歷黑糖福虎禮盒展示。圖╱中衛中心提供

選購國產驗證農產品 支持在地又減碳

在食品安全為首要考量的時代，台糖公司用心將國產糖與進口糖做出差異化，不僅傳承百年台糖甜蜜滋味，更加乘產銷履歷友善永續價值。鼓勵消費者及食品加工產業發揮你的購買影響力，以選購產銷履歷農產品的動作，支持減少食物里程及碳足跡，在享受安心、安全的國產甜蜜滋味之餘，亦對環境友善盡一份心力。

現場沙畫演繹台糖黑糖導入產銷履歷驗證，達到農民安全生產、消費者安心選購及環境資源綠色永續的三贏。