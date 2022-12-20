天成飯店集團「禮遇貴人年節禮盒」送禮自用最佳首選

春節將近，應景拜年、體面大方年節好禮更顯重要。伴手禮每年創造數百億產值，又以過年為大宗，天成飯店集團看好春節商機，自即日起至2023年1月15日止，集團旗下飯店：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館秉持嚴選食材用心熬製及精心挑選各式年節禮盒，售價650元起，包括:手作黃金X.O.醬禮盒、臘味蘿蔔糕X.O.醬禮盒、花開富貴廣式肝臘腸禮盒、璀璨迎春蛋黃酥與酥餅禮盒及內含高檔烏魚子花團錦簇年節禮盒，在應景重要節慶時，大方體面傳遞真摯與祝福。

農曆春節為台灣重要節慶，因此許多企業、民眾已開始著手準備年節送禮，天成飯店集團獻上五款別出心裁年節禮盒，價位從好入手中價位到高端禮盒，來滿足不同客層需求，為爭取企業訂單，預購提前開跑，消費者凡於2023年1月15日前訂購並付款享早鳥95折優惠，同步看好送禮市場逐步回溫及零售部分越接近春節島檔期前越熱絡，提供配送服務，大量訂單滿30盒以上享有宅配到府，藉此來驅動業績成長。

手作黃金X.O.醬禮盒售價650元 (兩入)

主廚自製而成的手作黃金X.O.醬，遵循傳統手法、細活慢工、用料大方製成此款香氣濃郁的黃金X.O.醬，鹹香兼具、滋味誘人，些微辣度更添食慾，送禮自用皆適宜。

2023天成飯店集團 禮遇貴人年節伴手禮-手作黃金X.O.醬禮盒。圖／天成飯店集團提供

花開富貴廣式肝臘腸禮盒售價880元 (10兩)

嚴選廣式臘味肝腸與臘腸，手工醃製保留肉質精華與水分，豐美口感和道地風味，相當迷人。年節送禮不可缺少象徵好運長久、福氣綿長。

臘味蘿蔔糕X.O.醬禮盒售價999元 (蘿蔔糕兩入/X.O.醬兩入) 台北天成大飯店限量獨家販售

擄獲饕客味蕾的蘿蔔糕以特選白蘿蔔，加上港式臘味，外酥內嫩，微金黃色澤更是令人無法抗拒，搭配上以頂級干貝、金華火腿及辣椒…等細火慢炒的手作黃金X.O.醬，相輔相成、鹹香得宜，交織出鮮美滋味，讓人意猶未盡。

璀璨迎春年節禮盒 售價1,080元(干貝蛋黃酥/芋頭麻糬酥/烏豆沙蛋黃酥/金莎酥)

禮盒以美味共享為概念，集結經典不敗蛋黃酥、層次豐富芋頭酥及鹹香鬆軟金沙蘇，內含X.O.醬干貝蛋黃酥、烏豆沙蛋黃酥、芋頭麻糬蘇及金沙蘇，口感極佳的各式酥餅，完美呈現出饋贈親友大方體面的年節禮盒。

花團錦簇年節禮盒售價2,280元 (烏魚子/手作X.O.醬/廣式肝臘腸)

嚴選奢華珍寶齊聚的年節禮盒為貴氣贈禮首選，烏魚子、肝臘腸、手作X.O.醬，典雅珍貴，大器之餘更顯不凡品味。

2023天成飯店集團 禮遇貴人年節禮盒-花團錦簇年節禮盒。圖／天成飯店集團提供

￭烏魚子

卵粒飽滿、色澤如琥珀般的透明感的烏魚子使人著迷，在家即可輕鬆享受高檔美食。

￭手作黃金X.O.醬

主廚自製而成的手作黃金X.O.醬，遵循傳統手法、細活慢工、用料大方製成此款香氣濃郁的黃金X.O.醬，鹹香兼具、滋味誘人，些微辣度更添食慾，送禮自用皆適宜。

￭肝臘腸

廣式臘味肝腸與臘腸，手工醃製保留肉質精華與水分，豐美口感和道地風味，相當迷人。年節送禮不可缺少象徵好運長久、福氣綿長。

天成飯店集團「禮遇貴人年節禮盒」相關資訊

活動日期：即日起至2023年1月15日止

提貨日期：2022年12月30日至2023年1月20日止

活動優惠：

1.2023年1月15日前訂購並付款享早鳥95折優惠。

2.單筆購滿30盒享有宅配到府服務。(限台灣本島，單一地址)

3.大量訂購:30~100盒享95折/101~105盒享9折/151盒上享85折

3.Cosmos CLUB 會員享有9折優惠並適用於會員積點

備註：

盒數優惠得擇一使用，不得重複使用 璀璨迎春年節禮盒提貨日為2023年1月6日至2023年1月20日止

※洽詢電話：

1、02-2311-8905#3322台北天成大飯店百合西餐廳台北市忠孝西路一段43號

2、02-2314-3300#3688 台北花園大酒店花園thaithai台北市中華路二段1號

3、02-2720-8008#220世貿國際會館翠庭中餐廳台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)