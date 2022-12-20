嘉義縣文化觀光局打造專屬「觀光學院」　享受舒適住宿及美食旅遊

嘉義縣文化觀光局自109年開辦「觀光學院」課程，3年來提供業者在職進修管道，提升嘉義縣餐飲、旅宿等業者經營軟實力，今年更以「玩˙味嘉義」為主題，打造專屬「觀光學院」的懶舒適旅程。其中榮獲今年「觀光學院」標竿之星旅宿業者「出水茶旅」結合「出水製茶所」體驗，及餐飲業者「黑皮海鮮餐廳」也推出季節限定料理，讓行程可以從竹崎山上茶鄉之旅，一路玩到布袋漁港品嘗全台最大肉圓，適合全家大小、好友出遊的最佳選擇。

「出水茶旅」民宿 竹崎山腳平地首家結合以茶為主題特色民宿

位於竹崎、由茶二代劉家姊妹經營的「出水茶旅」民宿，展現出水鄉「好水出好水，好水出好茶」的品牌特色，將嘉義縣獨有歷史產業文化融入房型，以阿里山為主軸打造「高山茶」、「竹編」、「藍染」、「山景」、「旅人」五大風格房型，讓旅客在不同房型中，可感受到不同的人文風情。特別的是，傳承第一代共同經營的「出水製茶所」，希望來到出水茶旅民宿旅客都能深度體驗茶文化生活，入住民宿可免費泡茶、品茶，更可客製規畫「出水製茶所」獨家茶體驗DIY遊程，讓旅客親身體驗一日茶匠生活。

「出水茶旅」推出17至20人包棟價平日18000元;假日僅需20000元，單間房入住雙人房至家庭五人房平日價1300元至4800元，假日為1500元至6000元，親民價創造舒適入住體驗。出水製茶所表示，2023年1月至3月將祭出更多樣體驗行程，皆採預約制，包含每人茶園風光生態導覽、茶廠導覽、品茗體驗行程350元；假日限定每人體驗茶廠導覽、品茗、茶凍製作450元；每人茶廠導覽、品茗體驗、大菁工皂製作500元，此外若於出水製茶廠或出水茶旅消費滿5000元，還有好禮相贈。

在「出水製茶所」附近步行，還有一家主打無菜單料理的山上美食「星光森林餐廳」，老闆是位年輕女孩，她用新鮮食材及獨家配料，為旅客端上一道道精心製作的風格料理，採預約制，餐費依人數計費，每人450元。推薦料理如以自家冷壓苦茶油搭香酥薑片製作的「苦茶油雞」、「老菜脯雞湯」、「佛手瓜佐酪梨明太子」、「三杯梅子豆腐」、「招牌紅燒肉」，來竹崎，別忘了品嘗山間美味，為旅程抹上一道專屬回憶。

星光森林餐廳精心製作的風格料理。圖／嘉義縣文化觀光局提供

全台最大肉圓名店「黑皮海鮮餐廳」 迎新年推出季節限定限量美食

懶舒適的旅程，一路從竹崎駛往布袋，來到擁有全台最大肉圓的名店「黑皮海鮮餐廳」，黑皮海鮮餐廳歷經三代，經營手法也隨著年代開創不同的美食第二春，將傳統肉圓做出新氣象，打造專屬黑皮獨一無二的「巨無霸海鮮肉圓」，也提供冷凍宅配。今年底更推出兩款時令新品，烏金捲(350元/份)以及佛跳牆肉圓(500元/顆)。 烏金捲運用原本蝦捲的做法，將核心的蝦子改為冬季盛產的烏魚子，酥脆外皮搭配烏魚子的鮮味，驚艷口感不容錯過；佛跳牆肉圓除運用佛跳牆繁複工法製作內餡，還放入各種精品、產銷履歷認證的食材，包含林家冠軍烏魚子、蝦覓世界的蝦子、嘉義十大伴手禮三哥食品肉鬆肉乾的肉鬆、崇文水產的鮑魚以及羽禾食品的魯蛋，今年底將限量上市，僅500顆，接受預購、售完為止。