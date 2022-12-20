泡暖湯、享美食 花季度假飯店春節住房專案預約中

文/葉圳轍

擁有頂級湯泉及設施的高雄田寮花季度假飯店，配合歲末年冬泡湯旺季，結合台灣特有種黑羽土雞，加上產地直送新鮮食材，推出住宿泡暖湯享美食專案(一泊二食)，春節連續假期適用，入住房價最低6折起，續住再享9折優惠，民眾搶便宜動作要快。

疫情解封，民眾出遊興致意濃，旅遊業各個摩拳擦掌，積極搶攻10天春節假期旅遊商機。

花季度假飯店營運總經理湯孟哲表示，該飯店春節推出『福兔迎春』一泊二食住房專案，112/01/20(五)-01/29(日)期間入住，房價最低6折起，續住再享9折優惠，春節初一到初三入住還有轉轉樂新春試手氣活動，要享特定日6折優惠，動作可要快。

花季度假飯店住宿套房實景。圖/葉圳轍

泡好湯、享美食，跟著節氣吃好料；湯孟哲說，蔬果要吃當令最營養，食材嚴選產地直送才新鮮。該飯店『食堂餐廳』冬季菜單中，特別推薦『松露頂醬黑羽雞』，該道菜選用田寮在地放山、無抗健康養殖的黑羽土雞，並堅持使用公雞的上等腿肉，佐以義大利進口頂級松露來入菜，一端上桌就散發出松露獨特香氣，雞腿肉的色澤與口感更證實了肉質鮮度，這也是湯孟哲在冬季菜單中最喜愛的一道菜。

花季飯店主廚陳佰賢表示，黑羽土雞是臺灣高檔雞肉的代名詞，也成為星級餐廳的指定食材；該飯店重視食材的品質與新鮮度，每道菜餚上桌前必須通過他嚴格的把關，以確保客人都能品嘗到新鮮健康的食養料理。

陳佰賢說，該飯店『食堂餐廳』冬季新套餐主菜(主餐3選1)除了松露頂醬黑羽雞外，還有紅袍川椒炒嫩牛、客家嫩薑深海斑，每客1,000元，搭配住宿或泡湯另享優惠。

花季度假飯店位於高雄田寮，擁有百年秘境湯泉，日治時代即被開發，是南台灣少有的碳酸氫鈉低溫湧泉，含豐富的天然礦物質與微量元素，浸泡其中宛如泡在天然的化妝水中。

花季度假飯店湯屋實景。圖/葉圳轍

據悉，花季度假飯店7,000坪的園區內，種植了上百種珍貴植栽，包括百年玉蘭、老欉含笑、桂花、雞蛋花、茄冬等，都很值得駐足遊賞。

花季度假飯店緊鄰國道3號田寮交流道旁，交通便捷，離高雄市區及台南市區只要30~40分鐘車程，週邊的人氣景點有月世界、崗山之眼、旗山老街、佛陀紀念館、美濃、義大世界等，適合闔家出遊、泡湯、走春、住宿。

花季度假飯店春節住房專案可洽花季官網，或電：(07)6362288洽詢。