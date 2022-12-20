tittot琉園聯名大甲鎮瀾宮 新作【慈容】 掌心上的琉璃媽祖

歷史悠久的大甲鎮瀾宮是台灣媽祖信仰的代表性寺廟，近年來積極與各品牌合作，推出許多聯名文創商品，屢創佳績。今年年底，台灣在地琉璃精品tittot琉園以琉璃藝術加入聯名行列，以大甲鎮瀾宮面容慈祥著稱的開基媽祖為靈感發表新作【慈容】，純手工打造，限量888件，於12月19日開放預購。

【慈容】有別於琉璃作品常見大型且厚重的形象，12公分高的媽祖尺寸精巧，主打能讓宗教藝術輕鬆融入生活空間，且仍保持細膩工藝，看準大眾典藏市場。為了讓作品更顯文化意義，工藝師完整復刻開基媽祖的尊容，也以「開基」概念紀念明末清初之時，媽祖隨著唐山過台灣的閩人一起渡海來台，在台灣落地深根，開枝散葉的精神。

tittot琉園在創作【慈容】時堅持以鎮瀾宮開基媽祖的尊容為發想，並仔細刻畫服飾上的紋路，保留細薄物品的鏤空，所有細節絲毫不馬虎。圖/業者提供

tittot琉園長年專注於以琉璃藝術紀錄台灣在地文化，如一年一度以台灣地景為靈感的「台灣印象」系列、故宮聯名系列，以及這次的宮廟藝術聯名。用以打造【慈容】的脫蠟鑄造工藝是以47道手工程序，經過850度高溫燒製而成，通透的琉璃有別於其他材質，在光線下更有層次美。

【慈容】有別於琉璃作品常見大型且厚重的形象，12公分高的媽祖尺寸精巧，主打能讓宗教藝術輕鬆融入生活空間，且仍保持細膩工藝，看準大眾典藏市場。圖/業者提供

12月19日開跑的預購活動中，除了正式的琥珀色款式以外，還推出兩款預購限定色，分別為沈穩的茶色，和純淨的透色，僅預購期間可典藏。此外，參加預購還能獲得只送不賣的陳列屏風，以及為作品量身打造的神像小披風「天上聖母十禮披風」，活動至2023年1月19日，為期一個月，是藝術和精品愛好者的難得機會。

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