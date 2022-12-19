居家清潔三招在手 年前掃除好輕鬆

生活在乾淨、舒適又整潔的環境是每個人心中的嚮往，然而現代人緊湊的生活步調與工作的忙碌，面對髒污的廚房油垢、陳年的水垢及各種汙漬，一時之間也無從下手整理，其實居家環境清潔有賴於平時的維護與保養。現在由媽咪樂專業的管家來告訴大家清潔的小撇步，讓大家更加輕鬆面對年終大掃除。

清潔抽油煙機時，可先開啟抽油煙機，對著運轉的風扇噴灑熱水，將附著力較低的油污先軟化，另外可搭配使用清潔劑噴灑在運轉的風扇上，將頑強的油污溶解，讓油漬隨著熱水被風扇旋轉的離心力集中到集油槽。濾網上的黏稠的油垢最難清潔，可準備一個塑膠袋，將濾網放入，噴灑清潔劑再包起來搖一搖，靜置15分鐘後再用刷子清洗，再用清水洗淨即可。

過年大掃除交給媽咪樂的清潔管家準沒錯。圖/媽咪樂提供

廚房水槽和水龍頭上的水垢可以使用酸性清潔劑噴灑，搭配使用紙巾濕敷靜置5-10分鐘，再進行擦拭即可去除，若是陳年水垢需要施作幾次；浴室中的牆壁和地板如果是大理石材質，遇酸會溶解，因此就不適合用酸性藥劑去做清潔，定期的保養和清潔就變得十分重要。不小心濺濕玻璃鏡面久了就會形成斑點，可用酸性清潔劑噴在上面靜置3分鐘，以濕抹布擦拭，再用玻璃刮把多餘的水滴刮下來，這樣就能恢復成亮晶晶的鏡面了。

廚房油煙很難洗，交給媽咪樂清潔管家，讓你輕鬆過好年。圖/媽咪樂提供

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