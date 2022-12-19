麗禧溫泉酒店獨家Chill良方 浪漫微旅正當時

萬物蕭瑟的季節裡，想旅行的心並不孤單，在國內享有和出國一般的度假感，唯有北投的天然美景與歷史陳跡讓人心動。麗禧溫泉酒店位於靜謐的幽雅路上，充滿綠意的山巒圍繞著極具東方禪意的飯店建築，每間客房皆含戶外陽台，得以徜徉在大自然浪漫的氛圍裡，舒適的環境、完善的服務、秀異的溫泉，和星級主廚極致料理，外加擷取東、西方理療優點，可重新整頓身心循環的獨創品牌儷漾SPA，特別提供入住房客優惠價，極力chill置身其中的每位嘉賓。秋冬之際100%的討好與呵護，盡在北投麗禧溫泉酒店。

新冠疫情趨緩，此時，進行一場北投的偽出國chill微旅正是再好不過的選擇。麗禧溫泉酒店，環翠的丹鳳山景外，居高臨下，可遠眺觀音山與華美都市夜景，得天獨厚擁大磺嘴第一口白磺泉，加碼儷漾SPA東方經絡療程，讓身心靈獲得充分釋放。尤其將逢陽明山花季，且緊鄰百年北投文物館，和新北投公園周邊日治文化古蹟群，秒出門即有置身「小京都」的既視感。即日起入住麗禧專案優惠價NT$14,000起，放心出遊、暢快休閒就趁現在。

麗禧溫泉酒店地處北投制高點，可遠眺觀音山，並居高臨下欣賞台北都會絕美夜景。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

由北投麗禧不到十分鐘的車程，便可接連參觀北台少見的純木造新北投火車站、台灣首座最美綠建築北投圖書館、百年浴場北投溫泉博物館、現代草聖于右任故居梅庭、氤氳青磺泉源頭地熱谷、日治時期臨濟宗寺院普濟寺。除此之外，走進半山腰，舊稱「佳山旅館」的北投文物館、少帥禪園與不動明王石窟等日式古蹟近在咫尺，對照以台式精緻服務路線的麗禧酒店，一出門彷彿就有出國門的感覺，打卡點、網美照皆超容易捕捉。往陽明山裡賞芒花及將迎來的櫻花、品嚐道地山產與令人別開生面的大屯火山咖啡，更是一大舒心享受。

除了透過北投的自然環境與豐富的人文底蘊洗滌身心，麗禧溫泉酒店提供優質的住宿與餐飲服務，即日起至2023年3月31日，雅緻山景房一泊一食專案價NT$14,000起；一泊二食含兩客NT$2,280+10%雍翠庭或歐陸餐廳晚餐，更只需NT$16,500起，無論是客房內應有盡有的MINI BAR與備品款待，加上賓至如歸的高品質服務，總讓人想再次光顧；此外，雙人獨立湯屋與露天風呂搭配桂花樹下午茶與精緻午間特餐的秋冬一日遊專案，更讓許多旅客趨之若鶩，紛紛至此感受休閒隨興的氛圍。然而，對於想徹底釋放壓力的旅人們，麗禧溫泉酒店所屬儷漾SPA，絕對是北投山林秘境中必訪之地。

低調隱身於丹鳳山中的奢華SPA，採專屬VIP服務，分為夫妻情侶、閨密可一同使用的雙人室，及想潛心沉澱的單人房。以純淨、自然、有機為宗旨，採用西方英國進口泰莉姿(TABRIZ)純天然頂級精油，合併中式陰陽法則，藉由經驗豐富、專業手技的芳療師用心舞動氣脈，讓疲憊的旅人由內而外煥然一新。獨家東方經絡療程以五行、脈輪調理，提升免疫力、安定靜心與深層覺醒等功能的傳遞，堅持以手部結合身體間的律動，穩定內在力量，讓每一次的相聚、互動，不僅是身心的調劑，更是邁向養生的長久之路，堪稱麗禧溫泉酒店獨特chill良方。

詳情請見: https://reurl.cc/Z1lq4a或電洽02-2898-8888分機150