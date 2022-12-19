美國乳酪全球講師大會 深入的美國乳酪世界探索

美國乳酪協會是美國酪農和整個美國乳酪生產行業的代表，透過推廣和教育活動向更多人傳遞美國乳酪優良品質的形象，旨在向進出口商與消費者們介紹美國乳酪的製作工藝、品質、創新和應用的多樣性。



美國乳酪的重要里程碑是 「美國乳酪大師證書課程」，這是一個給進口商、經銷商、廚藝學院學生以及業界人士的專業培訓課程，內容包括如何使用與銷售乳酪，讓參與者親自探索與體驗美國乳酪工藝。此課程與世界九間指標性廚藝學院和大學合作，目前已有一千四百多名業界人士完成培訓並獲得美國乳酪專家的殊榮。

深入探索美國乳酪的世界，發掘意想不到的驚喜

今年，美國乳酪首次舉辦國際性講師大會，從韓國，墨西哥，新加坡，智利和中東等地邀請乳酪大師齊聚一堂，傳授學員們第一手美國乳酪產業的最新資訊。本屆大會在威斯康辛州和佛羅里達州舉行，不僅提供專業培訓和與美國乳酪供應商交流的機會，還能深入參觀最先進的乳酪加工廠和酪農場，體驗乳酪生產的核心價值，包含家族傳承精神、生產過程的可靠性，以及對環境的尊重與技術。

這趟旅程的主軸在參訪美國知名，以自產乳源製作乳酪的酪農場 ，例如Schreiber Foods，生產天然乳酪和加工乳酪的客戶品牌領導者；Emmi Roth，獲獎無數的特色乳酪製造商；Sartori，傳承到第四代，生產傳統乳酪的同時也致力於發展創新乳酪的家族企業，他們的BellaVitano系列乳酪就是很好的例子； Point Reyes Farmstead Cheese Company也是傳承了四代的家族乳酪企業，現在由四名姊妹共同經營，生產著部分美國相當具代表性的乳酪; Bivalve Dairy是間小規模，以放牧場起家的酪農企業；Cowgirl Creamery則是一間由女性營運，專門製作特殊風味乳酪的美國企業，致力生產有機、有生產履歷的乳酪，屢次獲獎。

這些參訪活動提供了美國乳製品產業在環境管理、可持續發展性以及對牛隻健康和福祉重視上的第一手資訊。在整個行業中，酪農和乳酪製造商彼此協力合作以減少碳足跡，例舉幾個例子 : 通過投資堆肥管理系統以減少用水量、建造甲烷消化器以產生可再生能源，以及使用太陽能板來減少二氧化碳排放。

這些乳酪企業及工廠，為美國乳酪建立了卓越的產業名聲，這是幾代人的經驗傳承和美國獨有的創造力和工藝所成就的。不被傳統束縛，持續努力創新突破極限，生產世界一流的乳酪，美國乳酪被公認為世界上最高品質且具創新性的乳酪。在美國除了廣為人知的莫札瑞拉乳酪、切達乳酪、帕瑪森乳酪，布里乳酪等代表性乳酪外，同時也生產一些美國獨有的乳酪種類，被稱為「美國原創乳酪」，例如美國蒙特利傑克乳酪、奶油乳酪以及其他上百種融合不同風味或者外皮經過擦洗的特色乳酪。

各種手工製作的高品質產品給課程參與者留下深刻的印象。美國有世界最大乳酪生產和出口國的稱號，提供最多品項和創新種類的乳酪。美國乳酪大師們創造出各種世界級高品質乳酪，是世界乳酪賽事中的常勝軍，曾獲世界乳酪大賽最高獎項。無論是手工乳酪或先進工廠中生產的乳酪，全都是生產者滿懷熱情與辛勤努力的結晶。

行程的最後一站來到美國最重要的烹飪學院參訪，提供在各式料理中使用美國乳酪的可能性和靈感。此次訪問最大的看點是烹飪比賽，展示參與者們如何將美國乳酪融入在各自的食譜當中，顯現美國乳酪的多功能性與多樣性。因為美國乳酪卓越的多樣性，每位主廚或家庭主婦的需求都能被滿足。在今時今日，乳酪不僅可以單獨享用，也可以融入各式料理中，從開胃菜到甜點，皆能經常看到乳酪的蹤跡。無論是作為套餐中單獨的一道菜品，點綴披薩及義大利麵，甚至用做烹調濃郁醬汁的基底，乳酪都能賦予料理更多的層次與生命力。

全球講師大會提供相當難得的機會，讓參與者們對該產業有更深入的瞭解，同時也有助於鞏固他們在各自國內擔任美國乳酪大使的角色。MENA美國乳酪廚藝計劃主任，同時也是ICCA美國乳酪大師認證計畫講師的Antonio El Khoury主廚表示，「這次的課程讓我對美國乳酪工藝有更深刻的了解，在拜訪過幾個永續經營的酪農場以及體驗乳酪生產的過程後，由衷地敬佩美國乳酪和美國乳酪產業，牛隻在健康快樂的環境下生長，酪農因此獲得優質的乳源，製造出更高品質的乳酪。」

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