統一渡假村2023春節住宿 送福袋享好康

墾丁三天兩夜指定日玩很大 平均每日6,800元起

2023新春共計10天的連假，隨著防疫政策鬆綁，出遊好時機終於來臨！統一渡假村三館(新竹馬武督、台中谷關及墾丁)於1/20(小年夜)~1/28(初七)推出「住房送福袋專案」！ 除了住房送福袋，墾丁統一渡假村讓您三天兩夜出遊再享優惠！鎖定過年熱門檔期，即日起預訂墾丁指定日1/25(初五)～1/29(初八)，雙人房三天兩夜只要13,600元起，換算下來每房每天平均6,800元起。

新竹馬武督雙人房一泊二食7,888元起。圖／統一渡假村提供

新竹馬武督雙人房一泊二食7,888元起，走進森林城堡，體驗沉浸式夢遊仙境，除夕至初五暢玩農家樂、挑戰市集…等開春活動；谷關雙人房一泊二食13,888元起，沉醉浪漫山林、享受暖心溫泉，踏青享受芬多精，晚間音樂會及賓果連線熱鬧滿分；墾丁雙人房一泊二食7,888元起，瘋玩水陸設施及闖關冒險，除夕至初五還能抽紅包、挑戰市集，最棒的是園區地理位置優越，免舟車勞頓更能走訪各大景點，像是到鵝鑾鼻燈塔欣賞夜晚的迷人星空，附近亦有砂島貝殼砂展示館，欣賞純淨地貝殼砂沙灘。被譽為墾丁超秘境的龍坑，冬季落山風大時還可以見到浪花隨風飄舞，宛如飄雪一般地壯麗景象，喜好網美打卡、賞景泡湯，抑或走訪生態的您，都能找到屬於自己style的春節旅遊！

墾丁統一渡假村鎖定過年熱門檔期，即日起預訂墾丁指定日1/25(初五)～1/29(初八)，雙人房三天兩夜換算下來每房每天平均6,800元起，專案含兩次早餐及兩次晚餐，好康再贈一位12歲以下兒童入住，同樣也包早晚餐，小家庭出遊超推薦，享受過年熱鬧氣氛及暢玩園區豐富水陸設施，還能走訪周遭生態景點，三天兩夜行程規畫滿滿，假期吃飽又玩好，抓住春節尾巴，享受一場南島療癒假期！