新世代尖端休旅 The new GLC 強勢登場

延續百年造車工藝,Mercedes-Benz持續將豪華、舒適與安全融入在各代車款中,不僅為豪華轎車豎立標竿。面對市場多元用車情境,Mercedes-Benz更完美結合空間機能、敏捷操控、流線外型,開發出強大的多功能豪華休旅陣列,推出包含G-Class在內等共多達8 款頂級休旅。

全新發表的 The new GLC 在大改款後,承襲全球最熱銷豪華休旅GLC 各面向的優異設計,大膽融入 G-Class 越野基因與新世代科技,締造一款集結尖端科技、動感魅力的 The new GLC。今日(12/19),台灣賓士正式導入兩款車型 包括GLC 200 4MATIC 與 GLC 300 4MATIC,建議售價 各為266 萬元及 311 萬元。