「2022和泰MaaS數據黑客松」決賽結果揭曉 運用創新力開闢台灣移動服務新時代

和泰集團近年積極推展MaaS (Mobility as a Service)相關服務與文化，期望能完美滿足每一位顧客在「移動過程」中的各種需求，今年更首次舉辦「2022和泰ＭaaS數據黑客松」競賽，以「結合智慧科技與共享經濟」為主軸，鼓勵全台青年學子，運用和泰釋出的70萬筆珍貴商業數據，搭配AI、雲端應用等科技，分享心中移動願景。歷經近半年賽程，最終由10組頂尖隊伍自183組中脫穎而出，12月17日特別舉辦決賽暨頒獎典禮，十強菁英團隊齊聚三創生活園區，為實現稱霸全國的夢想全力奮戰。最終由「咕嚕小隊」的「DTD 共享計程車」贏得冠軍，抱回30萬獎金、隱藏版專屬NFT及獎盃。

和泰汽車黃南光董事長特別親臨致詞表示，集團不遺餘力推動台灣ＭaaS成長發展，現已透過「和泰Pay」與「和泰Points」數位工具，串聯iRent、yoxi等移動服務，開創消費者一站式移動新體驗。為加速打造更完善的MaaS生態系，今年透過黑客松競賽，廣邀優秀台灣青年能夠落實所學，以突破性的創新思維，帶給台灣這片土地更美好的移動未來。為幫助參賽者實現心中移動藍圖，此次競賽和泰更是投入大量資源，除集團內部講師之外，特別邀請國家級PTX公共運輸資料模型首席設計師闕嘉宏博士、市民永續創辦人林庠序，以及台灣微軟技術副總等共20位專家組建頂級業師團，提供參賽者１對１諮詢，一路陪伴青年朋友，協助團隊淬鍊數據價值與優化提案，最終產出兼具創意、科技與執行力的新世代 MaaS 解決方案。

冠軍隊伍-咕嚕小隊獲獎後與和泰汽車黃南光董事長（左3）歡喜合影。 圖／業者提供

「和泰ＭaaS數據黑客松」決賽上，十強菁英團隊分別從「旅運整合」、「移動共乘」、「淨零碳排」等領域切入，大膽地賦予MaaS更多的想像空間，完美地詮釋台灣青年的無限創意。最終由咕嚕小隊以「DTD 共享計程車」作品獲得首獎，該團隊提出DTD點到點共享計程車服務，利用獨特子母站設置模式與最佳乘車點算法，解決以往共乘服務因起訖點不一或單量不足無法成團的問題，同時也透過評分機制以及「共乘夥伴」功能，提昇使用者安全感，打造高黏著度的持續性服務。

​長期致力於推動智慧交通與綠色運輸，同時擔任此決賽主審的台大土木系教授張學孔認為，冠軍隊伍的提案完整，且簡報過程中能到感受濃厚的團隊意識，加上設計出高機率的媒合系統，和安心搭乘、收費透明等機制與特色，能建立全新通勤體驗。整體內容完備且饒富創意，容易引起聽眾及通勤族的共鳴，也看好未來實際運用的可能性，為國內帶來兼顧環保、經濟又便利的移動生活。

​「和泰ＭaaS數據黑客松」在歡樂的頒獎典禮中圓滿落幕，「你有想像過未來的移動世界嗎？」，在競賽開始前多數人對於MaaS這個概念或許是陌生的，透過本賽事，除了讓年輕世代對移動服務有更深一層的了解外，更輔以業師指導及真實商業數據分析，化理論為實務經驗。和泰集團將持續為台灣移動服務挹注新能量，以實際的行動培育在地青年學子，也歡迎更多具有創新、IT技術能力的優秀專業人才加入和泰MaaS團隊，一同攜手開創更美好的移動服務未來！