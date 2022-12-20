台灣精品現身馬拉松運動博覽會 邀您健康同行抽好禮

經濟部國際貿易局指導、外貿協會執行的「台灣精品」，於12月15日至17日參與深獲民眾好評的年度盛事「2022馬拉松運動博覽會」，攤位設在臺北圓山花博爭豔館124號。本次特邀女戰神「宇宙林思宇」、超人氣營養師「宋明樺」接力體驗，帶領民眾體驗榮獲「台灣精品獎」的運動休閒及家居產品，且展期三天都有精彩表演、抽獎活動，「台灣精品」獎品總價值達10萬元。

KOL林思宇現身台灣精品館與民眾互動。圖╱貿協提供

被譽為「臺灣產業界奧斯卡獎」的「台灣精品獎」，是經濟部於1993年設立，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」四大專業項目，綜合評選出具有創新價值及品質保證的產品，可說是臺灣產業之光。此外，在閉幕日「台灣精品」也舉辦「運動營養知識小講堂」，讓擁有醫師好辣等節目顧問知名營養師宋明樺，告訴運動與飲食最佳搭配守則，講座後還跟著營養師逛「台灣精品館」。

KOL林思宇體驗台灣精品智晶光電產品。圖╱貿協提供

今年「台灣精品」廣邀10家獲獎廠商，現場展示榮獲「台灣精品獎」之運動休閒產品，包括：「旺德賽斯」健身社群平台、「智晶光電」自行車智能顯示器、「薈昇」低振動減噪運動地墊、「元祥」銅合金抗菌除臭健康襪、「宏碁」居家照護解決方案、「冠馳」超廣角太平洋泳鏡。生活類產品則有「聯創達」與世界烘豆台灣冠軍合作之家用咖啡烘豆機、「美科」捷利爾頭皮淨化液，另有智能生活的「艾法」跨廠牌整合家電遠端遙控、「杰利安」業界最小21型LED照明變頻暖房乾燥機，多款創新科技產品。

KOL林思宇體驗台灣精品薈昇產品。圖╱貿協提供

展期間，「台灣精品」除了邀請名人陪同，也安排活力舞蹈表演、熱血競賽拿禮物、「台灣精品」亮點產品揭密等精彩活動。更多活動資訊詳閱官網（https://reurl.cc/LXna4a）。