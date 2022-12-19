IFCHIC業績逆勢翻倍成長

疫情阻擋不了消費者購買欲，消費者轉而透過 Shopbop、Mytherea、IFCHIC 等全球電商購買精品，大幅帶動精品電商買氣。在Ptt、Dcard都有高討論度的 IFCHIC 不但去年疫情間業績翻倍；今年全球被戰爭、通膨升息陰影籠罩，IFCHIC 仍突圍景氣大幅逆勢成長，並持續拓展版圖佈局全球市場。

疫情下的精品電商發展，消費主力與品項版塊挪移

從數位時裝週在家看秀，到積極佈局電商版圖，各大品牌數位轉型勢在必行。 透過與電商平台端直接合作，搭配全球物流服務，消費者可同步國際潮流，透明化流程讓購買精品更有保障。

IFCHIC 是台灣上市櫃公司「健和興股份有限公司」投資的子公司，至今已與超過 400 個知名國際品牌合作，擁有近3萬品項。數據顯示：近兩年原本25-34歲的主力消費者明顯減少，取而代之的是45-54歲高消費力族群。男性比例也從過往 22.5% 提升至32.1%。品類則以美妝、鞋履、精品包款成長最為顯著。

而業績成長最顯著的品牌，經典鞋履 Roger Vivier、西班牙精品 LOEWE均榜上有名；服飾類買氣最旺當數「羽絨之王」Moncler；美妝保養類又以 La Mer 海洋拉娜、CHANEL beauty、HERMES Beauty 表現最為亮眼；而雅詩蘭黛集團旗下的 LE LABO 則是最受歡迎的熱銷香氛品牌之一。

品類 品牌名稱 美妝保養 La Mer 美妝 CHANEL beauty、HERMES Beauty 香水 LE LABO、Penhaligon’s、Byredo、Acqua di Parma 精品 Roger Vivier (鞋履)、LOEWE(包包) 服飾 Moncler

IFCHIC 觀察數據推測，未來精品購買趨勢將會以知名品牌為主，價位區間在美金兩千元內的精品配件、服飾或鞋履，將會最受到消費者青睞。反之，美金三百元以上、屬於中高價位的歐美流行設計師服飾，相對來說銷售會需要更多推力。

行動消費、供應鏈韌性與在地服務成為下階段競爭優勢

精品電商的下一個戰場將是「深化服務細緻度」：提供消費者更多元的精品品牌選擇、更優良的購買體驗，以及更快速的到貨服務。

IFCHIC 將於明年度進軍日本市場，成立營運辦公室，網站也將新增日文版本。不僅第一線接觸更多的日本精品品牌，新增據點進一步打造更具韌性的全球供應鏈。面對未預期的物流風險，例如疫情、戰爭、航線受阻等狀況，均能彈性調用各國倉儲進行物流配送，保障消費者權益。

除了強健後端營運之外，IFCHIC更將所有服務整合至今年11月推出品牌APP。透過更加優異的購買體驗感，透過全球佈局與在地服務，讓精品愛好者隨時隨地輕鬆購物：https://www.ifchic.com/tw/