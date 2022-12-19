IFCHIC業績逆勢翻倍成長
疫情阻擋不了消費者購買欲，消費者轉而透過 Shopbop、Mytherea、IFCHIC 等全球電商購買精品，大幅帶動精品電商買氣。在Ptt、Dcard都有高討論度的 IFCHIC 不但去年疫情間業績翻倍；今年全球被戰爭、通膨升息陰影籠罩，IFCHIC 仍突圍景氣大幅逆勢成長，並持續拓展版圖佈局全球市場。
疫情下的精品電商發展，消費主力與品項版塊挪移
從數位時裝週在家看秀，到積極佈局電商版圖，各大品牌數位轉型勢在必行。 透過與電商平台端直接合作，搭配全球物流服務，消費者可同步國際潮流，透明化流程讓購買精品更有保障。
IFCHIC 是台灣上市櫃公司「健和興股份有限公司」投資的子公司，至今已與超過 400 個知名國際品牌合作，擁有近3萬品項。數據顯示：近兩年原本25-34歲的主力消費者明顯減少，取而代之的是45-54歲高消費力族群。男性比例也從過往 22.5% 提升至32.1%。品類則以美妝、鞋履、精品包款成長最為顯著。
而業績成長最顯著的品牌，經典鞋履 Roger Vivier、西班牙精品 LOEWE均榜上有名；服飾類買氣最旺當數「羽絨之王」Moncler；美妝保養類又以 La Mer 海洋拉娜、CHANEL beauty、HERMES Beauty 表現最為亮眼；而雅詩蘭黛集團旗下的 LE LABO 則是最受歡迎的熱銷香氛品牌之一。
|品類
|品牌名稱
|美妝保養
|La Mer
|美妝
|CHANEL beauty、HERMES Beauty
|香水
|LE LABO、Penhaligon’s、Byredo、Acqua di Parma
|精品
|Roger Vivier (鞋履)、LOEWE(包包)
|服飾
|Moncler
IFCHIC 觀察數據推測，未來精品購買趨勢將會以知名品牌為主，價位區間在美金兩千元內的精品配件、服飾或鞋履，將會最受到消費者青睞。反之，美金三百元以上、屬於中高價位的歐美流行設計師服飾，相對來說銷售會需要更多推力。
行動消費、供應鏈韌性與在地服務成為下階段競爭優勢
精品電商的下一個戰場將是「深化服務細緻度」：提供消費者更多元的精品品牌選擇、更優良的購買體驗，以及更快速的到貨服務。
IFCHIC 將於明年度進軍日本市場，成立營運辦公室，網站也將新增日文版本。不僅第一線接觸更多的日本精品品牌，新增據點進一步打造更具韌性的全球供應鏈。面對未預期的物流風險，例如疫情、戰爭、航線受阻等狀況，均能彈性調用各國倉儲進行物流配送，保障消費者權益。
除了強健後端營運之外，IFCHIC更將所有服務整合至今年11月推出品牌APP。透過更加優異的購買體驗感，透過全球佈局與在地服務，讓精品愛好者隨時隨地輕鬆購物：https://www.ifchic.com/tw/