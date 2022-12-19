史上最多創舉的網紅大賽 30強名單出爐

業界最潮、最具教育公益精神、擁有最多創舉的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，30強晉級賽於12月3日在台北東區Ch-eat & Drink泡泡餐廳舉行。以培育百萬網紅為目標，30強大賽當天除了安排一系列達人課程，還邀請四位電商導師帶領參賽者們進行直播帶貨對戰，讓參賽者們從實際執行過程中學習直播銷售技巧，除了30名參賽者脫穎而出，現場也由導師們評選出最佳銷售王，肯定參賽者的表現。

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，30強晉級賽的評審名單，(左起)黑快馬總經理卓裕翔、亞洲網紅IP產業發展策進會陳虹汝理事長、天愛之光教育基金會執行長高琦、好的媒體謝穎、方靜琦老師/醒吾科技大學。圖／岱瑪金誠公司提供

業界首創四個唯一的網紅賽事

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」是全國唯一以公益為出發的網紅大賽，去年廣邀各界及企業推動支持，募集超過300萬元支持「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫，今年第二屆的參賽報名費新台幣101元，將全數捐贈「1919陪讀計畫」，讓更多弱勢家庭的孩童能得到教育及陪伴。被名主持人黃子佼讚譽很潮的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，也是全台唯一有「KOLSTAR網紅AI導師」的網紅比賽，透過大量數據的累積與淬煉，可以幫助指導參賽者掃描弱點、分析成效以及尋找靈感，提供即時策略與建議，以培育跨時代的未來網紅為目標。

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」也是唯一結合學術研究基礎的評審網紅大賽，今年與銘傳大學傳播學院合作，以數位製播力、內容創造力、個人品牌力、直播銷售力、社群推廣力以及業績導向為面向，設計出網紅的評選條件，從學術研究角度協助參賽者更了解自己的網紅特質。「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」發起人Lady Michelle蜜雪兒郡主以愛為出發，抱持分享美好事物的心態，號召符合ESG GO精神的優質企業共襄盛舉，善盡企業社會責任，堪稱業界唯一由產、官、學合作的網紅大賽。

直播帶貨導師對戰，讓參賽者近距離學習

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」強調比賽過程就是培訓過程，30強晉級賽開始前，由全方位KOL講師Patty、就醬播知名直播導師David、知名導演丁惟傑以及獲得2022年短影音最高殿堂金刻獎「最佳反轉獎」的《黃導爆爆》黃駿翔導演，針對經營網紅事業所需的能力、理念等進行講課培訓，幫助參賽者在比賽過程提升實力；所有參賽者也在76秒的黃金銷售時間內使出渾身解術，或勁歌熱舞、或說學逗唱，展現產品的銷售能力。

為讓參賽者能近距離學習直播銷售的技巧，今年特別設計「直播帶貨－導師對戰」的比賽橋段，邀請在電商平台擁有超強直播帶貨能力的李妍憬(本名李妍瑾)、熊童子、小米果、無痛福利焗、Judy、周永富…等六位導師，帶領參賽者以分組方式進行直播對戰，導師們不僅從中評審參賽者的表現，也讓參賽者能透過與導師直播過程，學習到銷售技巧。現場也由導師們評選出參賽者薛岳麒，拿下最佳銷售王獎項。

Lady Michelle蜜雪兒郡主抱持關懷弱勢公益、分享好物的精神持續舉辦「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，以創造4個100為目標，每年號召100個網紅做公益、參賽者目標邁向破百萬流量、網紅年收入破百萬、網紅幫品牌創造百萬業績，並且成立「台灣良品好物完銷平台」(https://www.taiwan-goods.com/products)，結合未來網紅新人與企業進行媒合，讓網紅能得到充分的舞台展現實力，而企業也能藉由專業的帶貨銷售，獲得業績成長，創新商業模式。

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」也號召第一屆網紅品牌大使回歸，共同拍攝大賽主題曲「就是愛分享・我想紅」MV(https://youtu.be/LR40yQYVwfY)，活動詳情可上官網(MiiShare.com)了解。