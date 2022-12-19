MiiShare101就是愛分享網紅大賽　公益音樂走秀

參賽報名費及義賣所得全數支持「1919陪讀計畫」

第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」最強網紅名單出爐，12月15日在大直典華溫莎堡舉辦公益音樂走秀，由知名作家暨節目主持人蔡詩萍及女力網紅CEO Lady Michelle蜜雪兒郡主聯手主持、知名造型大師陳其偉公益音樂走秀設計，除了報名費全數支持「1919陪讀計畫」，現場也舉辦讓愛傳下去「1919公義福袋」1919義賣活動，目標募款30萬元，讓更多弱勢家庭的孩童能得到教育及陪伴。

當天除頒發24位「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」網紅品牌大使及7項特別獎，也同時慶祝三個首度公開發表，分別是Lady Michelle蜜雪兒郡主「營銷世界真有趣」新書發表、大賽主題曲「就是愛分享・我想紅」MV發表(https://youtu.be/LR40yQYVwfY)，以及「1230就是愛分享全民網紅日」訂定發表。

第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」12月15日在大直典華溫莎堡舉辦公益音樂走秀，由知名作家暨節目主持人蔡詩萍及女力網紅CEO Lady Michelle蜜雪兒郡主聯手主持。圖／岱瑪金誠公司提供

業界首創四個唯一的網紅賽事

Lady Michelle蜜雪兒郡主穿著高級訂製服裝大師林卉祺設計禮服出場，她表示，在去年發起「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，廣邀各界及企業支持教育公益，實踐ESG GO精神，共募集超過300萬元支持「全阿美語河邊教室｣，今年第二屆再度號召網紅及企業做公益，力挺「1919陪讀計畫」，歷年來參與「1919陪讀計畫」的藝人包括吳淡如、蕭敬騰、林依晨、田馥甄、梁文音、林俊傑、陳妍希、賈靜雯、白家綺與吳東諺夫婦到月老女主角王淨…，都是無償代言與宣導，期盼喚醒社會大眾對弱勢、偏鄉孩童的重視，讓愛心積沙成塔，匯聚成強大的能量。

蔡詩萍表示，「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」不僅是全國唯一支持公益的網紅大賽，也是全國唯一有「KOLSTAR網紅AI導師」的網紅比賽，透過大量數據的累積與淬煉，可以幫助指導參賽者掃描弱點、分析成效以及尋找靈感，提供即時策略與建議。Lady Michelle蜜雪兒郡主除了號召企業支持，今年也力邀銘傳大學傳播學院陳柏宇院長合作，以數位製播力、內容創造力、個人品牌力、直播銷售力、社群推廣力以及業績導向…等面向，設計出網紅的評選條件，從學術研究角度協助參賽者更了解自己的網紅特質，不僅是唯一結合學術研究基礎評審的網紅比賽，也是業界唯一由產、官、學合作的網紅大賽。

公益捐款義賣，讓愛傳下去

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」公益音樂走秀於大直典華溫莎堡舉辦，除邀請《大嘻哈時代》饒舌歌手夏沐勁歌熱唱、知名小提琴家陳清中現場演奏，開場也由莊敬高中同學們與第一屆網紅大使瑪格、周永富帶來網紅大賽主題曲「就是愛分享・我想紅」的MV勁舞，傳遞未來網紅愛分享的奔放活力帶動慈善公益的精神。「就是愛分享・我想紅」MV日前短短幾天即累積破16萬觀看人次，目標2023年累積突破600萬觀看人次，同時廣邀有意義、有趣的二創作作品問世。

現場也舉辦捐款義賣活動，邀請近四百位企業主及民眾共襄盛舉做愛心，募集新台幣30萬元捐贈「1919陪讀計畫」，包括知名品牌商品的限量公益福袋、昔兩性作家陳艾妮的淡水河創作油畫進行競標，另捐款5,000元即限量贈送國際原住民藝術家優席夫的限量版畫「笑兩個」以及典華師傅精心烘焙的奉茶酥。優席夫與典華恰為去年網紅大賽的支持者，此舉也象徵從去年到今年的公益銜接，有「讓愛傳下去」的意涵。

第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」兩性作家陳艾妮的淡水河創作油畫進行競標，另捐款5,000元即限量贈送國際原住民藝術家優席夫的限量版畫「笑兩個」以及典華師傅精心烘焙的奉茶酥。圖／岱瑪金誠公司提供

1230就是愛分享全民網紅日，回顧網紅4個100目標

歷經兩個月的賽程，從海選百人參賽者中，選出「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」最強名單，分別由李紫妤、饒惟昀、陳雅吟、盧俊龍、姜俊豪、韓朱蕾妮、吳欣珉、蘇裕豐、晁聖宙、林志龍、方嘉宏、周靖棠、劉虹燕、廖媗琍、張育姍、王姿婷、張鈞傑、吳濱旭、洪忠賢、李品嫻、李藻、詹榮貴、張庭萱、鄭巧翊、林煒童、李佩芸、鐘雅、薛岳麒、蘇曉娟以及陳艾妮…等三十人，奪得品牌大使榮耀。值得一提的是，「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」堪稱不分年齡、性別、種族、學歷等，最無限制的網紅比賽，本屆得獎者中年紀最大的是73歲知名作家陳艾妮老師，年紀最小則是僅有5歲的周靖棠，相信只要敢朝夢想邁出腳步，都能找到自己的舞台。(更多相關訊息可上官網了解https://miishare.com/)

近30家企業共同支持 讓愛傳下去

Lady Michelle蜜雪兒郡主以愛為出發，邀請符合ESG GO精神的優質企業支持教育公益，今年共有25個來自不同領域的企業共同參與，分別是美琪生技、皇昱事業群、波蜜、雀巢健康科學、和成HCG、統領工業、禾聯HERAN、BLAH、典通AI KOLStar、JV. White德義美牙、葳思嬁美學生技、掌廚、棠集燕窩、昌興貿易、禾聯家電、志龍米、寶奇生技、峰醬好、JB Salad輕蔬食、松騰實業、長青連鎖藥局、莫凡彼餐飲集團、特力屋、創意大師、SUN COS…等企業品牌，善盡企業社會責任，對環境、社會永續的發展盡一費心力。

第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」報名費全數支持「1919陪讀計畫」，現場也舉辦讓愛傳下去「1919公義福袋」1919義賣活動，目標募款30萬元，讓更多弱勢家庭的孩童能得到教育及陪伴。圖／岱瑪金誠公司提供

最多創舉、最挺教育公益的網紅大賽

現場也由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠擔任頒獎人，將Miishare101 x ESG GO獎項頒發給美琪生技總經理吳英偉，肯定其為社會及環境永續善盡責任。Lady Michelle蜜雪兒郡主表示，「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」為支持微奈米型規模的企業落實ESG GO行動，鼓勵企業主當自家品牌代言人，培訓他們成為自家品牌的網紅直播主，每年也嚴選出三家企業，免費提供他們宣傳平台。今年選出獨臂青年自創的有機品牌志龍米、JB Salad以及峰醬好作為輔導對象，期望鼓勵更多微奈米型規模的企業實踐ESG GO精神。

為達到每年號召100個網紅做公益、參賽者目標邁向破百萬流量、網紅年收入破百萬、網紅幫品牌創造百萬業績的4個100目標，Lady Michelle蜜雪兒郡主也成立「台灣良品好物完銷平台」(https://www.taiwan-goods.com/products)，結合未來網紅新人與企業進行媒合，讓網紅能得到充分的舞台展現實力，而企業也能藉由專業的帶貨銷售，獲得業績成長，未來也計畫將這個創新商業模式推展到國際，讓泰國、韓國、越南、中國大陸…等在地網紅，也能透過平台銷售台灣好物。

全民皆網紅的時代已經來臨，Lady Michelle蜜雪兒郡主將12月30日定為「1230就是愛分享全民網紅日」，期許每位網紅在年底回顧4個100目標達成率，讓台灣的網紅公益事業，在世界發光發熱，現場同時宣布2022年12月30日當天12:30，「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」公益音樂走秀精華版將同步於Line直播、Line TV以及達人導師、大直播主…等平台聯合播出，目標衝破300萬人次的累積觀看流量。