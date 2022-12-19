國際音響大展 亞特蘭提斯跨界結盟創舉獲好評

由台北市電器商業同業公會舉辦的第43屆台北國際音響大展，於2022/12/15-12/18盛大展出。本次國際音響大展，結合台北圓山大飯店的淵源歷史與100多間房間，除了國際級音響廠商進駐之外，更與亞特蘭提斯帝國・星際星球藝術文創發明跨界串連與結盟盛大創舉獲得好評！將音樂饗宴結合藝術文創、能量療癒、茶道、藝術課程…等。

國際音響大展・藝術無國界

音響產業的串聯世界各國皆不遺於力，目前全球規模最大、歷史最悠久的美國知名阿納海姆國際音響展，自1901年開始至今已成功舉辦121屆。2023年,預計參展品牌將近2200家,參展人次將突破11萬5千人，是行業中最有價值和吸引力的展會之一。

日本東京國際音響展自1983年開始，透過世界各國音響展覽的串聯與交流，對於音樂產業的貢獻將持續提升，相信這將為人們在音樂體驗與療癒層面持續突破與晋升。

亞特蘭提斯推廣藝術無國界，希望世界和平、國際串聯、星際大同的力量。圖／亞特蘭提斯

發現台灣的聲音・透過藝術發揚國際

本次大展也邀請來台北愛樂演奏一系列的台灣組曲，包含蘭陽舞曲、月亮代表我的心、望春風等，將富含台灣歷史的美妙旋律，用國際級的演奏方式傳遞全世界，讓世界聽見台灣，用藝術為台灣做了最好的公關！

亞特蘭提斯帝國藝術文創・再現最高星際文明

在內湖亞特蘭提斯帝國華元總署，搭配音響大展，展出由NFT元宇宙世界畫廊提供的「亞特蘭提斯金錢帝國系列」。亞特蘭提斯帝國文創講求一圖十用，人類從物質的追求轉向精神層面的時代來臨，透過文創彌補不足，提高精神領域的追求與層次，講求藝術最高價值而非價格。秘書長葉恩婷表示:「臺灣是蓬萊仙島，有非常深厚的文化和道統底蘊，能量即是藝術，以不同的形式與人產生互動，延續人類文明的力量生生不息。」

華元總署於內湖1550坪的展覽館中，展覽橫跨億年的外星隕石，歷時數千年的東西方古董國寶以及上百幅的藝術文創收藏，將人類文明的過去、現在及未來的演變，濃縮在36特區之中，同時提供企業顧問服務及國際教育課程。

推廣藝術無國界，希望世界和平、國際串聯、星際大同的力量，可以透過藝術陶冶身心靈，讓人們在疫情期間，重新凝聚共識與相融的力量！