「西門町青春文化季」引領街頭在地特色潮流

隨著疫情解封全台各地商圈活絡起來，西門町做為台北極具代表的流行文化及商業發展史的觀光產業熱區，更是全民及國外旅客朝盛之地。延續去年首屆舉辦受到廣大迴響的萬華文化嘉年華「西門町青春文化季」，今年由主辦單位超勝整合行銷有限公司及在萬華區公所的指導下，讓今年活動更加豐富多元，並且攜手藝青會協力合作推廣西門街頭文化，展現年輕族群的街頭潮流嘻哈表演。

西門町文化季邁向第二屆， 此次活動以「推廣在地文化特色」為主題，結合西門町的「美食、潮流、文化」，展現道地特色。此次活動與西門徒步區街區發展促進會合作，廣邀20多家在地商家共襄盛舉，並發行商圈專用青春文化季振興現金券， 以促進帶動西門町全新商機。活動於12月17日在西門町漢中街/成都路口，紅樓入口旁全天演出， 藉由精彩活動展演帶動西門町商圈活絡。集結西門町商家特色、 熱力四色的藝術舞蹈團、嘻哈音樂饗宴，皆是代表著在地西門町文化特色。

西門町是許多雙北人年輕時的青春回憶與時歲月光，此次舉辦的「西門町青春文化季」，就是要更深入勾勒起時代意義，透過文化活動的舉辦，貼近與民眾的消費習慣、生活、娛樂、休閒產生互動，並鼓勵區域性產業，結合地方文化精髓與特質，讓西門町的「文化、娛樂、商業」特色，再次呈現西門町獨有的風貌。

此次活動搭配振興現金券政策，「振興西門 青春我做主」 拍照上傳即抽現金券，主辦單位並在西門町商圈打造專屬活動裝置，陪伴民眾橫跨聖誕節及跨年，吸引民眾熱情參與。