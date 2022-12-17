斥資27億!桃園市新圖書總館開館試營運

鄭文燦：克服挑戰成為桃園文化新地標

桃園市立圖書館新總館未正式開幕已成為打卡新地標。

桃園市長鄭文燦今（17）日上午前往桃園市立圖書館新總館出席「試營運記者會」時表示，市民等待很久、期盼很久，桃園市立圖書館新總館終於克服所有挑戰於今日開館試營運，總館建築以「生命樹」為概念，採用節能採光通風井、綠色螺旋、環保外皮等綠色低碳設計，軟體則引進RFID技術、自動還書及預約座位系統、多媒體中心、VR沉浸式體驗等內容，打造一座嶄新、高標準的圖書館，獲得2018「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」及2022「公共工程金質獎」肯定，將成為桃園的文化地標、文化綠洲。



開幕儀式後鄭文燦巡視總館各樓層設施及一樓「蔦屋書店」並至服務台借書及體驗智慧自助還書系統，新市圖總館為地下2層、地上8層建築，佔地面積5萬1,600平方公尺，館藏近百萬冊圖書，是地方政府層級最大的圖書館，新總館1-7樓是分齡分眾的閱讀空間，8樓則是行政辦公室，除圖書館外，新總館也結合商業空間，形成複合式文創基地，讓大家看見不一樣的圖書館；包括一樓由蔦屋書店及星巴克咖啡進駐，其中「蔦屋書店」已取得室內裝修許可，於今日同步開放營運，而與「圖書館棟」相鄰共構的「電影院棟」正在進行室內裝修準備，預計明（112）年啟用。



館內一樓設有 「蔦屋書店」 ，除了看書也可買書。

雖是試營運第一天但書店內已現人潮。

鄭市長說明新總館建築外牆設計「綠色螺旋」的立體綠化步道，可從地面公園通往頂樓花園，所在的藝文廣場也重新營造整理，讓整體景觀更加融合；藝文廣場左邊為「鐵玫瑰」造型的桃園展演中心，右邊則是「生命樹」造型的圖書館新總館，兩大場館對稱呼應，未來捷運綠線通車後，藝文廣場設有桃園展演中心G11站、大興西路G10站，不論是借書閱讀、看表演、看電影，搭乘捷運前來都非常方便，另他談及在八年市長任內，共投入76億元經費共興建23座圖書館，其中15座已經完工，單是新總館的工程經費就高達27億元，並編列2億元經費購置圖書，顯示市府重視文化建設，鄭市長進一步分享桃園市立圖書館每個分館都各有特色，龍潭分館設置「鄧雨賢音樂紀念館」、龍岡分館增加新住民文化藏書，另在八德大湳森林公園建置「兒童玩具圖書館」為幼兒讀者服務，推動圖書館成為可多元複合使用的文化設施；此外也推動北北桃、桃竹苗「一證通」圖書借閱服務，讓跨館藏書可以互相支援連線。



鄭文燦期許圖書館團隊在累積營運經驗後，能夠多與市民團體、企業合作，善用複合設施舉辦各項活動，更加展現桃園的特色，讓文化軟實力成為桃園重要的競爭力!新總館於今日中午開放試營運後，試營運期間固定於周一休館，為避免人潮擁擠，採取總量管制，入場限制2,000人，開館期間將舉辦多場講座，吸引大家愛上閱讀。今日包括立法委員湯蕙禎、市議員李光達、陳美梅、桃園市副市長李憲明、市府文化局長莊秀美、稅務局長姚世昌、經發局長郭裕信、新聞處長詹賀舜、 新工處長曾清祥、工務局副局長潘子儀、桃園市立圖書館長姚敦明、桃園區長洪清淵、國家圖書館長曾淑賢、新北市立圖書館長王錦華、台中市立圖書館長曾惠君、高雄市立圖書館代理館長林奕成、新總館建築師郭自強、春原營造董事長蔡常義、富晟國際開發股份有限公司董事長李增華、臺灣蔦屋股份有限公司總經理橋本龍之介、霹靂國際多媒體股份有限公司總經理黃亮勛、台灣房屋總裁彭培業等均一同出席記者會。

館內各閱覽區造型典雅，搭配新穎獨特的燈具照明宛若星級飯店。