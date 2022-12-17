「青農茶市集」重磅回歸 信義區打造舒適「茶隅時光」

台北市政府產業發展局與木柵區農會、台北市農會攜手合作木柵茶山塾系列中，輔導木柵區青年農民舉辦的「青農茶市集」已邁入第三年，隨著青年農民洄游農村，激盪出許多特別行銷手法及創新產品。今年青農茶市集以「茶隅時光」於16日至18日假信義威秀人行廣場登場，營造讓茶走入生活，透過喝茶、享茶點提升日常儀式感，讓民眾在年末忙碌中獲得一絲愜意，漫漫品茶時光帶來溫暖感受。

今年「青農茶市集-茶隅時光」活動共分為「玩茶區」、「喫茶區」、「弄茶區」、「品茶區」等四區，並邀請張協興茶行、清泉茶園、寒舍茶坊、雙橡園茶坊 、晨曦茶坊、森活多一點甜、紅木屋、鴻智茶場、金盆茶園共同參與市集，用木柵鐵觀音的醇厚韻味在寒冬中點起一股暖意，透過一杯茶、一塊茶點，讓各自細品專屬自己的漫漫時光。

木柵青農茶市集，情境式的茶市集，現場民眾熱烈參與體驗拍照。圖／台北市政府產業發展局提供

許多青年農民也逐漸回流，促進茶區活化，近年來推出許多創新產品，打造屬於木柵甜點地圖！如「晨曦茶坊 」的茶香肉桂捲即深獲消費者喜愛，outdoor風格「森活多一點甜 」也在現場提供莓果鐵觀音達克瓦茲、鬆餅與鐵觀音奶茶、「雙橡園茶坊」則是端出紅茶、巧克力司康與杯子蛋糕，另外還有「寒舍茶坊」也在活動當天推出鐵觀音茶葡式蛋塔及茶泡芙，為特殊飲食習慣的消費者提供素食茶點。

走訪市集樂趣，市府長官指導木柵青年農民呈現最有感的茶市集。圖／台北市政府產業發展局提供

除了甜點外，有貓空茶神稱譽的「清泉茶園」更為周末時光帶來些許微醺感，特別打造茶香雞蛋糕與茶調酒；「張協興茶行」也為寒冷冬季推出鐵觀音紅茶香料熱紅酒與鐵觀音熱奶茶，讓大家暖身也暖心。今年現場還有販售限量100包熱紅酒香料包，讓民眾外享用喔。

延續今年七月的「茶山塾」 透過金工、陶藝、香氛到茶山踏查一系列的體驗，呈現貓空不同的面貌。在青農茶市集中，同樣有推出一系列體驗課程，作為茶山塾體驗的延續，適逢聖誕節將至，還沒準備好適合的禮物嗎？歡迎前來貓空喝茶、吃茶點、動手做體驗喔。

還有許多攤位也帶來自家的「2022冬季鐵觀音茶」，讓消費者們亦能搶先體驗全新茶葉，感受今年的風土與天氣，歡迎民眾16日至18日前往信義區的「青農茶市集-茶隅時光」一起喝茶吧！