佳達三十億翡翠珠寶 震撼2022台北國際珠寶展

有「翡翠之王」稱號的「佳達珠寶」這次展出的頂級翡翠「風華永現、自帶光芒」，佳達國際珠寶董事長余忠達表示，此款式有十二顆翡翠蛋面鑽石套練，翡翠來自緬甸摩西沙礦場，本身具備高度膠質感及散發著光芒，自體發光的翡翠具有來自大自然渾然天成元素，多數礦場採出寶石都以黑白居多，百萬分之一機率才採到綠色的寶石，堪稱絕無僅有。在台灣、中國、香港兩岸三地身經百戰的余忠達董事長數十年來閱珠寶無數，能像此款自體發光的翡翠，可說幾乎前無古人、後無來者，未來市場上也難尋。

佳達珠寶董事長余忠達（左3）、新任台北市長蔣萬安（左6），出席2022台北國際珠寶展開幕式。圖／佳達珠寶提供

全台首展「風華永現 自帶光芒」套鍊一鳴驚人

2022台北國際珠寶展於12月16日至12月19日 假世貿一館隆重登場，數十家珠寶商現場爭相鬥艷，但最大亮點還是屬「翡翠之王」佳達珠寶展出的總價高達三十億元的頂級珠寶翡翠最受矚目，其中全台首度亮相的「風華永現、自帶光芒」翡翠套鍊，更是驚艷全場、一鳴驚人，為北台灣年度珠寶盛事再添奢華貴氣，全面征服藏家及品味人士的目光。

佳達國際珠寶展位，一早即吸引行家前往鑑賞。圖／佳達珠寶提供

這款「風華永現、自帶光芒」收藏款套鍊，有香港玉石鑑定中心證書，翡翠蛋面總重量達五十一點二七克拉（ＣＴ），鑲嵌鑽石總重量五十六點七克拉（ＣＴ），絕無僅有，稀有珍貴，這也是佳達國際珠寶2023將推出的年度大作。佳達珠寶歷年來在世界各地的珠寶展中，每每推出新作均會造成市場轟動，例如幸運之星（ｌｕｃｋｙ ｓｔａｒ ）、海洋之星(Ocean star)。這次展出的主力作品還有「事事如意」翡翠蛋面套練組、以及「力爭上游」、「天長地久」翡翠掛墜臻品展出。「天長地久」翡翠蛋面套練，翡翠大又純淨無暇，其中套練翡翠蛋面具香港玉石鑑定中心證書，翡翠蛋面重達49.45克拉，套練鑽石總重量51.04克拉。董事長余忠達說，完美無瑕的珠寶百年難得一見，具備高度鑑賞及收藏價值，每每割愛心中均戀戀不捨。

佳達珠寶「風華永現 自帶光芒」翡翠套鍊，驚艷吸睛。圖／佳達珠寶提供

全台年度珠寶饗宴由台灣區珠寶工業同業公會主辦，中華兩岸交流協會、中華民國寶石協會、台灣珊瑚珠寶文化發展協會、TGA台灣寶石學協會、台灣區天然寶石中興聯誼會協辦，集結上百家廠商及頂級珠寶設計師共襄盛舉，將最璀璨的珠寶一次呈現，國際珠寶展展出內容有翡翠、寶石珊瑚、台灣碧玉、台灣藍寶、鑽石、珍珠、流行飾品等，各大廠商為了此次展覽無不費盡心思，獨家壓箱寶齊聚一堂，並推出各項新款及難得一見的特展品，讓冬季珠寶嘉年華盛會熱鬧滾滾。