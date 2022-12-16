藝氣相挺 書畫未來 滬台兩地同步展出

兩岸青年藝術家共同繪製新時代的來臨

隨著新時代的來臨,兩岸青年藝術家的對話也愈趨頻繁，不但在作品上相互交流,在創作靈感上的心得也藉由不同的管道相互學習。由青逸雅集、時報出版社、乾宇投資、臺灣文學藝術界聯合會共同主辦，並與上海2022第七届台滬青年藝術家書畫交流展合辦的《藝術角:藝氣相挺 ·書畫未來》，於12月16日在滬台兩地同步正式開展、為期十天，近百名参展青年藝術家、名家、藝術界貴賓與文藝愛好者共襄盛舉，為兩岸青年藝術家相互交流拉開新的篇章。

本次展覽由青逸雅集創辦人儲鈾帶領合作多年的青年藝術家進行两岸藝術書畫交流，台北展場設于西區和平西路時報文化出版社1、2F，同時展出台師大、台藝大教授李振明、李宗仁名師，以及青年藝術家青木、陳文慧、周明翰、王柔茵、陳贊業、林佳瑜、劉憶…等以及上海多位青年藝術家的作品。開幕現場時報文化董事長趙政岷、青逸雅集創辦人儲鈾、乾宇投資寒舍藝術顧問王定乾、台灣文聯書法學會會長沈榮槐接續上台致詞，並两岸視頻連線直播互道祝賀，更邀請李宗仁老師带领嘉賓們導覧介紹參展畫作。

書畫作品大合照：左邊起 執行長何匡亞、台灣文聯書法學會會長沈榮槐先生、時報文化董事長趙政岷、李宗仁名師、台灣文學藝術界聯合會呂麗莉。圖／吳雅如攝

青逸雅集創辦人儲鈾多年來致力於兩岸青年藝術家交流，並以“青逸雅集”為名，創建線上線下藝術空間。2022年更在台北成立台灣青逸雅集,並與出版界的第一品牌-時報文化出版公司合作共同推動兩岸藝術家合作，舉辦各項論壇、講座與文創活動。

青逸雅集創辦人儲鈾表示:「這次兩岸青年藝術家的交流意義非凡，是這兩年來較為大型的兩岸藝術家的對話活動。過去是交流帶領藝術經濟，現在則需要以藝術經濟促進交流的發展，發揮藝術領航人才的影響力。」，台滬藝術界將本著中華民族偉大復興的信念與使命共同努力、藝氣相挺 、書畫未來，並結合台滬兩地的美術博士、碩士優秀學生與指導教授交流同步展開，為兩岸青年藝術家共同創建新時代的平台，且營造藝術市場的繁榮發展。

【藝氣相挺書畫未來】

展覽地點：時報文化 台北市和平西路三段240號2樓

展期：111 / 12 / 16 – 111 / 12 / 25