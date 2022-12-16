讀書共和國2022歲末年終曬書大展

年終回饋廣大讀者朋友，讀書共和國於12/14(三)-12/18(日) 舉辦今年最後一檔特惠書展活動「秋收冬藏—— 讀書共和國出版集團歲末回頭書大展」！活動倒數三天(12/16-12/18)更舉辦摸彩活動，讀者只要參與書展並於現場完成購書，即可參與摸彩抽獎。讀書共和國提供多項精美好禮，有大春煉皂耀淨金馬皂禮盒、亨雪韻茶餅、斜槓書架、波醍咖啡、隨身側背包等，更有機會抽到市價一萬元的「閱讀護照儲值20冊方案」，抽獎贈品總價值超過萬元！

🎁 12/16-12/18 凡於現場購書，即可參與摸彩抽獎活動，總價值超過萬元！！ 大放送啦！！ ══ 超多精美獎項 等你帶回家 ══

⭕頭獎：閱讀護照儲值20冊方案 1名

⭕二獎：閱讀護照儲值10冊方案 2名

⭕三獎：

大春煉皂耀淨金馬皂禮盒 1名

亨雪韻茶餅 1名

斜槓書架 1名

波醍咖啡 6入組 1名

波醍咖啡10入組 1名

隨身側背包 1名

專業大廚 1名

現代主義烹調 1名

本次讀書共和國出版集團歲末回頭書大展聯合旗下超過40家出版品牌如野人、木馬、大家、大牌、遠足、方舟、幸福等，書種從人文社科、文學小說、藝術美學、商業理財、心靈養生、生活娛樂到親子共享都有，提供近千種商品，全面特價3折起，還有限量精美大部頭精裝食譜如《專業大廚》、《現代主義烹調》最低1.7折起，現場天天更新上架限量微瑕疵好書。

有優惠又有機會帶回好禮，歡迎想要趁優惠入手好書的朋友，周末到讀書共和國來挖寶！