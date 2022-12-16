讀書共和國2022歲末年終曬書大展
年終回饋廣大讀者朋友，讀書共和國於12/14(三)-12/18(日) 舉辦今年最後一檔特惠書展活動「秋收冬藏—— 讀書共和國出版集團歲末回頭書大展」！活動倒數三天(12/16-12/18)更舉辦摸彩活動，讀者只要參與書展並於現場完成購書，即可參與摸彩抽獎。讀書共和國提供多項精美好禮，有大春煉皂耀淨金馬皂禮盒、亨雪韻茶餅、斜槓書架、波醍咖啡、隨身側背包等，更有機會抽到市價一萬元的「閱讀護照儲值20冊方案」，抽獎贈品總價值超過萬元！
🎁 12/16-12/18 凡於現場購書，即可參與摸彩抽獎活動，總價值超過萬元！！ 大放送啦！！══ 超多精美獎項 等你帶回家 ══
⭕頭獎：閱讀護照儲值20冊方案 1名
⭕二獎：閱讀護照儲值10冊方案 2名
⭕三獎：
大春煉皂耀淨金馬皂禮盒 1名
亨雪韻茶餅 1名
斜槓書架 1名
波醍咖啡 6入組 1名
波醍咖啡10入組 1名
隨身側背包 1名
專業大廚 1名
現代主義烹調 1名
本次讀書共和國出版集團歲末回頭書大展聯合旗下超過40家出版品牌如野人、木馬、大家、大牌、遠足、方舟、幸福等，書種從人文社科、文學小說、藝術美學、商業理財、心靈養生、生活娛樂到親子共享都有，提供近千種商品，全面特價3折起，還有限量精美大部頭精裝食譜如《專業大廚》、《現代主義烹調》最低1.7折起，現場天天更新上架限量微瑕疵好書。
有優惠又有機會帶回好禮，歡迎想要趁優惠入手好書的朋友，周末到讀書共和國來挖寶！
- 實體書展資訊：
時間：12/14 – 12/18 每日上午11點 – 晚上8點（六日只到7點）
地點：新北市新店區民權路108-4號5樓 (大坪林捷運站1號出口步行10分鐘)
- 活動重點筆記：
- 活動非全天開放，請留意開放時段。
- 基本入場需購券，600元購書券可選購三本書，1000元購書券可選購七本書。(購書券等同現金，若遺失或損毀、逾期作廢等情形，一概不補發、更換)
- 所有參展書皆些微有瑕疵，但不影響閱讀樂趣，請在它們上斷頭台前（切斷書背，變成廢紙回收）快快把好書帶回家。展出品項依現場存貨為主，請把握機會及早參加！
- 現場購書滿2,000元，即贈設計師提袋+讀書共和國網路書店『抵用金』滿千送百(期限到1/31)
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