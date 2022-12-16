群藝齊揚　臺中市墨緣雅集畫會會員聯展展至12月18日

「群藝齊揚〜臺中市墨緣雅集畫會會員聯展」已於12月2日在臺中市政府所屬葫蘆墩文化中心3樓第3展廳展出，展出時間至12月18日，共計67件精采水墨、膠彩畫作品，展現會員精益求精的繪畫技巧與創新題材，敬邀藝術愛好者及社會大眾蒞臨品賞。

臺中市墨緣雅集畫會理事長周河山表示，臺中市墨緣雅集畫會由國立臺灣藝術大學前副校長林進忠教授於民國73年成立，成員以台中市為中心擴遍及台灣各地，目前會員人數已70餘人，係凝聚志同道合的水墨、膠彩精英所組成。

群藝齊揚〜臺中市墨緣雅集畫會會員聯展展現會員精益求精的繪畫技巧與創新題材，吸引藝術愛好者駐足欣賞。圖／劉聖賓提供

「群藝齊揚」陣容為這一群的熱愛藝術工作者，畫會除聯繫會員情誼，倡導美術交流活動及弘揚藝文外，秉持互相切磋砥礪的精神，以展現多元兼具的創作理念，發揚各自擅長的創新特色風格為主軸。畫會自創會迄今每年均定期聯展，是中台灣藝壇最富盛名的畫會之一。

臺中市墨緣雅集畫會秘書長朱仲儒誠摯邀請大家共赴藝術饗宴。圖／劉聖賓提供

今年參與聯展者眾多，包含國立臺灣藝術大學林進忠、蔡友、林錦濤、陳炳宏、吳恭瑞教授，國立臺灣師範大學莊連東、林世斌教授，建國科技大學許文融、林清鏡教授，長榮大學江柏萱助理教授，朝陽科技大學陳美合助理教授，大師之作雲集。

林進忠水墨作品：江峽流水一角。圖／臺中市墨緣雅集畫會提供

今年參展會員所繪主題多元豐富，在傳統與現代創新思維中，從生活中取材，通過筆墨表現對大地與人文的關懷，展現多元兼具各自創新風格，「群藝齊揚」聯展作品精采可期，歡迎熱愛藝術的朋友蒞臨欣賞指教。