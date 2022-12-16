台灣精品現身馬拉松運動博覽會 邀您健康同行抽好禮

台灣精品於12月15日至17日參與深獲民眾好評的年度盛事「2022馬拉松運動博覽會」，攤位設在台北圓山花博爭豔館124號。本次特邀女戰神「宇宙林思宇」、超人氣營養師「宋明樺」接力體驗，帶領民眾體驗榮獲台灣精品獎的運動休閒及家居產品，且展期三天都有精彩表演、抽獎活動，台灣精品獎品總價值高達10萬元，等你帶回家。

被譽為「臺灣產業界奧斯卡獎」的台灣精品獎，是經濟部於1993年設立，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」四大專業項目，綜合評選出具有創新價值及品質保證的產品，可說是臺灣產業之光。想知道台灣精品有什麼魅力，記得把握開幕日(12/15)，跟著全明星運動會第三季女戰神林思宇逛展同樂，感受台灣精品創新生活樣貌。此外，也可在閉幕日(12/17)到場聆聽台灣精品舉辦的「運動營養知識小講堂」，讓擁有醫師好辣等節目顧問知名營養師宋明樺，告訴你運動與飲食最佳搭配守則，講座後還可跟著營養師逛台灣精品館。

台灣精品館開幕日，女戰神林思宇(圖右)與現場民眾同樂。圖/主辦單位提供

今年台灣精品廣邀10家獲獎廠商，現場展示榮獲台灣精品獎之運動休閒產品，包括：「旺德賽斯」健身社群平台、「智晶光電」自行車智能顯示器、「薈昇」低振動減噪運動地墊、「元祥」銅合金抗菌除臭健康襪、「宏碁」居家照護解決方案、「冠馳」超廣角太平洋泳鏡。生活類產品則有「聯創達」與世界烘豆台灣冠軍合作之家用咖啡烘豆機、「美科」捷利爾頭皮淨化液，另有智能生活的「艾法」跨廠牌整合家電遠端遙控、「杰利安」業界最小21型LED照明變頻暖房乾燥機，多款創新科技產品，就等民眾前來體驗購買。

台灣精品館內展示多款運動科技產品，令人驚艷。圖/主辦單位提供

展期三天，台灣精品除了邀請名人陪同，也安排活力舞蹈表演、熱血競賽拿禮物、台灣精品亮點產品揭密等精彩活動。喜歡運動生活產品、逛展抽獎、想學習運動後健康營養知識、想帶走台灣精品好禮的民眾，千萬別錯過，更多活動資訊詳閱官網( https://reurl.cc/LXna4a )。