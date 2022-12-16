惹爭議 油庫口蚵仔蚵仔麵線說明原因

『臺灣雲市集』方案讓餐飲業數位轉型因應疫情

日前數位發展部部長唐鳯前往油庫口蚵仔蚵仔麵線體驗數位點餐服務，受到誤解，油庫口蚵仔蚵仔麵線特別發出澄清聲明，無論客戶內用、外帶自取、外送皆使用快一點系統功能，是餐飲店家的銷售方式，並不是外送平台。 其次， 油庫口已經營外送22年，外送會依照距離調整運費金額，是油庫口與客戶議定的外送訂購規則。

油庫口蚵仔蚵仔麵線表示，快一點與Uber eats、Foodpanda的差異是使⽤快⼀點是⾃行負擔系統費與金流費，『客⼾只能訂購油庫口的商品』，訂單沒有抽成，外送另行負擔外送⼈⼒或運費。Uber eats、Foodpanda等外送平台的訂單需抽成，外送平台會跟客⼾收取外送運費。

為什麼會願意協助數位發展部宣傳媒體訪問呢？ 油庫口蚵仔蚵仔麵線說明， 就是想讓餐飲小吃店知道，現在是個數位化的時代，不跟上就可能被淘汰。在疫情期間，我們很明確地看到餐飲市場的變動，一樣是餐飲業，有數位化銷售的訂單多到做不完，沒數位化銷售的只能看著稀少的人們期望會有訂單。

油庫口蚵仔蚵仔麵線認為，常常看到同業想要數位化卻不知道從何下手？ 更常見的狀態是，店裡面沒有人懂得如何數位化，也請不起行銷人員，更不懂得如何企劃行銷方向，也沒有購買數位軟體、設備的預算。 未來將迎接疫後消費熱潮，消費者又轉向內用與體驗服務，以及疫情期間養成的外帶、外送購買習慣。 如何能夠提供消費者合適的服務，一直是需要理解與實踐的事情。

油庫口蚵仔蚵仔麵線表示，在疫情後第36個月餐飲同業都辛苦了，也理解許多同業有苦難言的處境，期望這個說明能讓餐飲同業理解並使用這樣的數位銷售方式。