油畫家凌丹琦新作「上帝也瘋狂」

Joyce Ling凌丹琦是台灣新生代畫家，喜自我創作，跳出傳統技能的板塊，找尋自由創作沙漠的綠洲。

凌丹琦認為：專業的創作，展現的是技巧與純熟；自學創作者往往展現創新與新視界！兩者皆有市場需求。而凌丹琦更愛自我創作裡的跳tone，遂完成了這幅「上帝也瘋狂」畫作，不聽使喚的油彩無意想跟進傳統、物件協調與光影的必然，而只是想給觀者在色彩上的大膽與驚豔。

「如果我們看見的色彩只有三原色所呈現的畫盤上固有的顏色，那一定是孤獨的。」、「而如果我們想像的色彩是多元的，唯有放飛技藝，會發現：色彩只是記憶的設限，如同觀念只是被教育後的必然，非真相的本然，同樣的，人類是被設限的能量場，所知有限，所看見的色彩也有限」，凌丹琦如是說。

同時她認為：人類發現了藝術、色彩，可以進入ㄧ個想像的世界，而不是再回到現實的逼真與反復，而是再造一個有所依但可自由揮灑的世界，療癒生命的不足，讓觀者與畫者在色彩裡找到溫存與意象、溫暖與映攝，藉著外在的色彩補充我們日益減損的內在量能。

而這幅畫即是跳脫色彩的舊式、窠臼，展現色彩的趨動力，難怪上帝也瘋狂，跟著一隻貓咪搗亂了浴室居家的傳統顏色，予人ㄧ種新視界的跳躍。

凌丹琦希望：藝術不是逼真，色彩不是必然，有時可饒富趣味，讓觀者在趣味色彩裡放飛身心。

她相信色彩可以補充生命的量能不足，而藝術可以柔軟生命愈來愈多的籬笆，趣向靜諡、專注與靜慮。

這幅畫的建構也是畫家凌丹琦不經意的創作，她認為：「我若沒有傳統技藝的刀劍，必有更無限的想像的優遊」。

因此因為這幅畫色彩的飛舞，如畫中斑斕的牆面.地面、諾大不成比例的脫鞋、未歸的女主人及堂皇的浴室，才能讓一隻望向窗外的貓咪自覺悔悟作錯了事，用色彩來擴張無限，讓上帝也瘋狂的共樂在浴室將色彩跳針。

而其中所呈現的溫潤、趣味及新視覺享受直搗人心、溫暖心房。

最後，凌丹琦說：生命就像藝術，人類來到這世界上就是要被先設限、箝制，然後懷疑再跳脫，才能找到自己，找到生命的意義。藝術亦然，有限跟被教導或常態不是真實或真相，在有限裡成就的創作是無限裡的一縷輕煙，也意味著沒有覺悟的人生，只是雲煙，「存在」就是讓我們發覺生命的設限與虛擬，而找到真相、真我，否則這種虛擬世界ㄧ直會存在自身的眼界！

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