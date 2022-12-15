青森縣知事來台宣傳　美容健康產業新聖品「青森PG」

向來與台灣友好的日本青森縣三村申吾知事，在國門正式解封後，隨即在12月率領青森縣府團隊出訪台灣進行觀光宣傳行程。知事14日特別現身ABC Cooking台北101旗艦教室舉辦的「青森PG ~美的進化論．手作料理活動第一回」現場，不僅身穿搶眼「蘋果裝」，更以熟練的「大家好」國台語雙聲道向在場民眾問好，並與11桌共44位會員逐一合照，展現出一貫的親和力與活潑熱情！

提到日本青森縣，青森睡魔祭、青森蘋果儼然已是當地代名詞，而對人類與自然環境友好、安全的青森PG(蛋白聚醣ProteoGlycan)近年也成為當地政府大力扶植的一項明星特產，因PG是繼膠原蛋白、玻尿酸之後，第三大備受關注的美容和健康成分，更有望振興該縣的美容與健康產業。

三村申吾知事(右三)為了讓台灣民眾對青森PG有更進一步的了解，特地自日本直接進口多種青森蛋白聚醣產品，除了現場直接舉辦有獎徵答炒熱氣氛，同時提供保養品及食品的試吃，更將青森PG產品入菜。圖／郭靜芝

三村申吾知事此行為了讓台灣民眾對青森PG有更進一步的了解，特地自日本直接進口多種青森蛋白聚醣產品，除了現場直接舉辦有獎徵答炒熱氣氛，同時提供保養品及食品的試吃，更將青森PG產品入菜，現場香氣四溢，無論是帆立貝青汁焗飯、蘋果薑汁沙拉等主食，還是雙果蜂蜜汽泡醋飲、Dolce三色羊羹小點，青森PG都能與料理完美結合。三村申吾知事試吃後直說「好吃！好吃！」，更在現場與來自台灣的青森睡魔大使吳詠心一同跳起祭典舞。

三村申吾知事(前排中)14日身穿搶眼蘋果裝，現身「青森PG ~美的進化論。手作料理活動第一回」現場，與會員大合照，展現出一貫的親和力與活潑熱情。圖／郭靜芝

早在1970 年代蛋白聚醣就被發現，而青森PG的核心價值在於過去提取蛋白蛋白聚醣難度高，生產成本高達每克3000萬日元。青森縣產業技術中心在1990年時，從鮭魚頭中的鼻軟骨組織發現高濃度PG，更因提取成本不到傳統成本的千分之一，遂與青森縣企業攜手進行產學合作，進而成立社團法人青森PG推廣協議會，並對符合PG含量標準的商品核發「青森PG品牌認證標誌」。 據官方統計，已有60家公司、200多種產品獲其認證，且四度獲日本製造美容大獎肯定，擁有極高的評價。青森PG推廣協議會表示，PG的產品可廣泛應用於日常生活中的食用品中，接下來也會持續攜手產學官，努力把青森 PG 商業化，同時更期盼台灣民眾能在此次體驗親身感受青森PG的魅力，更多相關資訊可搜尋「青森PG」。