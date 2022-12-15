曼都髮型 +胡同燒肉推賦能NFT享美髮體驗與燒肉套餐優惠組

台灣社區型美髮沙龍業者「曼都」為慶祝創立第56年，登陸元宇宙，在12月12日限量發售代表永續基因鏈的NFT，享有各式各樣的賦能好康，包括洗、護髮服務，帶給消費者更舒適完美的美髮體驗。此外，「胡同燒肉」也於日前發行2款NFT，其中限量享有「全年啤酒暢飲」的胡群牛友NFT已完售！另一款「同樂與共NFT」好評熱銷中，民眾把握機會、要買要快！

人魚公主NFT 限量99顆。圖／曼都提供

「曼都髮型」歡慶56週年推出賦能型NFT享受美髮體驗

曼都髮型將環保永續視為企業使命，無論在產品、技術、服務空間皆致力於以「綠色思考」為出發點，希望永續能如「水」一般形成善循環，也如集結河川生生不息的力量，因此在創立第56週年，選定12月12日，透過波波錢包(PO Wallet)APP限量發行代表永續基因鏈的NFT，包括人魚公主NFT、洗歡水水NFT、護守水水NFT、剪單水水NFT等。

其中詢問度最高的「人魚公主」限量99顆，價格為3,999元，享有曼都頂級VIP全年9折優惠，以及剪髮、護髮、洗髮兌換乙次，重頭戲更是能加碼抽一年份植萃洗髮精、生日禮燙髮享5折，染燙髮更享總價值5,000元的曼都禮券，CP值超高！

消費者還能有更多選擇，曼都也推出價格300-1,000的賦能NFT，包含「洗歡水水NFT」限量99顆，消費者可兌換水漾洗髮乙次、舒壓洗髮全年9折、系列集滿加抽3千曼都禮券，售價300元。「護守水水NFT」限量99顆，可兌換閃耀護髮乙次，閃耀護髮全年9折、系列集滿加抽3千曼都禮券，售價1,000元，以及「剪單水水NFT」個性剪髮兌換乙次、個性剪髮全年9折、系列集滿加抽3千曼都禮券，售價1,000元。

「同樂與共NFT」內含價值1,390元的胡同精選套餐組合。圖／曼都提供

胡同燒肉限量胡群牛友NFT完售！「同樂與共NFT」好評熱銷中

除了歡慶17週年，今年亦是胡同燒肉登陸元宇宙的首年，秉持品牌精神，希望每位胡同元宇宙居民擁有賓至如歸的享受。因此於11月25日正式登錄元宇宙，並透過波波錢包APP發售限量88顆，售價3,888元並擁有4種賦能項目的「胡群牛友NFT」，還能享有「全年啤酒暢飲」，目前已炫風搶購一空！

沒有跟上的消費者也不用氣餒，目前熱銷中的「同樂與共NFT」，可參加抽獎，並抽出8名幸運兒，將獲得「胡群牛友NFT」1顆！此外，「同樂與共NFT」內含價值1,390元的胡同精選套餐組合，以及價值480元的啤酒、沙瓦、無酒精飲料共3杯優惠，讓你大口吃肉又配酒，涮嘴滿足！限量1,000顆，售價為1,688元。

曼都NFT購買官網：https://www.mentorvenus2022.powallet.co

胡同燒肉「同樂與共NFT」購買官網：https://hutongnft2022.gyenshop.com.tw/

警語：未滿18歲請勿飲酒 開車不喝酒 飲酒過量有礙健康