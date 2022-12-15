LEXUS獨家聯名頂級影廳MUCROWN 打造多元品味生活和奢華觀影體驗

Lexus秉持「Experience Amazing」品牌主張，近年頻推多樣品牌活動，包含Taste By Lexus、覓境食旅、Glamping奢華野營等，不斷創造獨一無二的奢華體驗。為深耕並拓展Lexus Experience Amazing品味生活精神，今年12月起特別獨家與頂級影廳MUCROWN聯名合作，打造消費者專屬的奢華觀影體驗，創造無與倫比的獨特回憶。

Lexus本次與MUCROWN跨界合作推出奢華觀影體驗，影廳提供媲美頭等艙的可調式包廂皮革座椅，輕鬆坐臥、恣意調整觀影角度，盡享舒適及尊榮。更備有服務鈴、無線充電座、置物櫃、可調式桌面、抱枕、毛毯等，提供一應俱全的私人觀影空間。除了令人驚艷的觀影體驗之外，影廳結合私廚精緻料理，嚴選台灣食材呈現經典西方菜色，攻佔賓客味蕾，民眾可在等候電影時，於典雅的獨立休憩大廳用餐，亦可於觀影時享用美食，體驗賓至如歸的愜意時光。本次更特推Lexus聯名全新餐點「費城起司牛肉三明治」，特以香料醃製、大火快炒牛肉，搭配脆辣酸爽的墨西哥辣椒，夾入鬆軟的麵包中，再淋上濃郁起司醬，大口咬下感受肉汁迸發的美味，展現私廚的精緻口味。

為回饋Lexus廣大車主並邀請車主一同享受多元精采生活型態，即日起凡於MUCROWN影廳觀影並出示Lexus車鑰匙，車主本人與同行友人即可獲得伴手禮1人乙份，更附贈LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店餐點兌換卷！此外，Lexus車主更享有MUCROWN影廳包場優惠及特別活動優先報名資格。