福容桃園機捷A8店ABar餐廳同步轉播 燃爆足球熱

疫情解封春節人氣回流 住房不漲價感恩回饋

因應全球疫情解封，沉寂已久的觀光產業紛紛摩拳擦掌，自2022年底至2023年一系列好康優惠紛紛登場。福容大飯店桃園機場捷運A8店也不落人後，瞄準林口地區白領新貴、接軌國際足球熱，17日及18日取得愛爾達電視正式授權，於ABar餐廳同步轉播「2022年國際足球總會卡達世界盃」季軍賽及冠軍賽，號召足球迷一起燃爆決賽夜。2023春節檔期，除中西餐廳推出每人1,380元起感恩價外，住房專案相較往年春節檔期，房價仍維持每晚4,399元起，歡迎賓客搭乘機捷來享受不塞車的新春美好假期。

林口地區近年來隨著機場捷運、購物商場、媒體園區、工一重劃區的陸續建設，新移民紛紛進駐，一批具有高消費力、具國際觀的白領新貴成為不可忽視的消費主力。為滿足急速增加的在地居民與華亞科學園區需求，福容桃園機捷A8店除中西美食外，並設置ABar酒吧提供上班族下班後小酌一杯，享受輕鬆Lounge氛圍，獨特360度環景落地窗，還可鳥瞰桃園機捷特殊景觀。

12月因應全球瘋世足熱潮，福容桃園機捷A8店也取得愛爾達電視正式授權、安裝中華電信MOD公播專線，17日及18日22:50起於ABar餐廳同步播送愛爾達體育一台「2022年國際足球總會卡達世界盃」季軍賽及冠軍賽，ABar當日每人限定低消600元+10％，營業時間從原24點亦延長至凌晨1點，讓林口桃園足球迷齊聚一堂、嗨到最高點，見證前三強誕生的歷史性時刻。

2023年1月20日起至1月29日長達10天春節連假，加上大環境好轉的利多，訂席訂房熱度皆較往年提升。福容桃園機捷A8店表示，明年飯店春節訂房已達五成以上，預計較今年春節檔期增加至少一倍。1月20日除夕當晚，福容桃園機捷A8店目前訂席踴躍已全滿，飯店當晚將安排舞獅、財神爺及鼓陣現場表演，讓過節嘉賓擁有難忘體驗。

福容桃園機捷A8店『玉兔迎春福滿堂』春節住房，每晚含早餐4,399元起。圖／福容桃園機捷A8店提供

另外，1月22日(初一)至26日(初五)田園咖啡廳自助餐亦加碼祭出每人1,380元+10％，供應九孔鮑、生魚片、肋眼牛排、鱈魚等頂級食材不手軟；福粵樓除包廂外，也針對小家庭、推出四人份春節套餐6,888元起及六人份春節套餐8,888元起，讓小資族春節回娘家或親友聚餐都超有面子。

「玉兔迎春福滿堂」春節住房專案，自2023年1月20日至29日期間限定，每晚住宿含早餐4,399元起，除可免費使用飯店健身房、「The Space」交誼廳及「黃金美人湯」三溫暖外，再加贈迎賓水果、mini吧、福容A8微笑熊寶寶布偶及法國Perrier沛綠雅天然氣泡礦泉水。

住宿福容桃園機捷A8店享『黃金美人湯』無料泡湯。圖／福容桃園機捷A8店提供

福容桃園機捷A8店邀請賓客搭乘台灣高鐵銜接桃園機捷，可快速方便直達，避開連假期間塞車之苦。福容桃園機捷A8店地址:桃園市龜山區復興一路2號。詳情請洽詢訂房專線：(03)328-5688 、訂席專線：(03)328-8600轉8758或查詢官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/a8/