ifian 歡慶四周年 上傳 FunNow 發票 aifian 為你買單

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即日起至 12 月 31 日止，只要於 aifian 官方粉絲專頁年終生日慶主貼文處留言，即可進入「奢侈無罪宣言」大挑戰！用戶不僅可以在互動遊戲中測驗自己的消費習慣和哪位名人相似，測驗結果出爐後，還將獲得 aifian 加碼贈送的 FunNow 專屬優惠碼，購買電影票全面 75 折優惠，FunNow 新戶還享不限類別票券首購 8 折優惠，年末享樂超級划算！

此外，aifian 也推出智能雲會員加碼超值福利，12 月 22 至 1 月 4 日，智能雲會員只要於 FunNow 消費，並於 aifian 粉絲專頁填寫表單，上傳 FunNow （曙客股份有限公司）消費發票截圖，就有機會享該筆消費全額免費。抽獎名額共 3 名，金額無上限！參與活動的智能雲會員必須於 2022 年 12 月 22 日前加入智能雲，並於 2023 年 1 月 10 日獎勵發放當日持續為會員身份，詳細活動規則詳見 aifian 官方粉專貼文。

同時，為感謝用戶的長期支持，aifian 也在生日慶期間特別準備了限量年度賀卡，寄發給平台忠實用戶專屬驚喜。收到賀卡的用戶在 12 月 5 日至 12 月 21 日間於粉絲專頁活動貼文留言處，附上賀卡照片，還可再抽 99 元回饋，名額共 3 名，好禮拿不完！