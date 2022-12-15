美萃思布局專利 鞏固電商市場優勢

執行長劉國良：專利就是公司技術能量「底氣」，也是最好的「市場差異」

文╱侯享

當今天台灣電商已發展成齊頭式的競爭環境時，當誰可以往後延伸的更厲害、往前延伸的更順暢，就占據相對優勢的營運空間，這是M2美萃思電商執行長劉國良自身的觀察。

對於M2微商城未來發展的願景，M2美萃思電商執行長劉國良表示，M2今年仍著重在單店型的開發，主要是先累積商家數。當商家規模累積到一定程度時，接下來朝布局「大平台」的方向前進，屆時對外市場將招募「微商」參與，如此一來，對於想快速找到分銷商品的民眾，可以來M2這個大平台尋找，並推薦給朋友，從中賺取分潤。布建這樣的平台，還可幫助消費者找出哪個商城有在賣、以及各自的回饋金額，同時這些資訊，未來也只有這個平台才有。

此外，劉國良創業以來，也持續積極結盟更多策略夥伴，他表示，這是公司往前發展的關鍵點。劉國良舉例，五年前，美萃思結盟AWS亞馬遜網路服務，將公司硬體設備轉移到AWS的雲端，幫助公司從1.0進步到2.0時代。另外，也在後續不少計畫上，獲得AWS的協助。劉國良笑稱，工作上很大的成就在於獲得AWS的認同，包括中間經過很多時間上的累積以及對產業的投入，才能夠讓世界級的廠商，來幫公司背書，他坦言，這不是一般公司能夠做到的程度。

對於如何界定工作上的成就，劉國良指出，當客戶數量越來越多，且服務深度與完整度需要越來越高時，其實最重要的還是培養出能夠迎戰的團隊。他直指，團隊是支撐公司前進最重要的核心。透過權責分工，讓團隊可以跟上執行計畫，並具有團隊向心力，是劉國良認為工作運作上最重要的關鍵。

劉國良也不忘提到，團隊投入很多時間跟預算在專利開發上，截至目前為止，美萃思累積9個專利、其中3個是發明。而申請專利的目的在於，鞏固公司產品在市場的獨特性，也讓大家知道公司真的具備研發技術。劉國良很有信心地指出，當客戶看到這麼多專利時，有助提升公司技術能量形象、也代表團隊的「底氣」。

劉國良強調，當公司好不容易搶到藍海市場，可是卻沒有辦法用專利來保護公司，如此一來就會被等著分割市場。因此，當公司在進行研發時，會同時以布局專利的方式前進，確保在產業上保持領先市場的優勢。

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