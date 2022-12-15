艾柏迪黃金玉液攜手金山財神廟2023癸卯年迎新辭歲

因疫情封閉多時的國門終於隨著解封開放，口罩禁令亦隨之逐漸鬆綁，時序也來到了值得歡慶的送禮時節，「艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌」繼虎年推出雲林北港武德宮財神開基祖廟福蔭的「艾柏迪 12年財神禮盒」後，兔年再度找到聞名遐邇的金山財神廟加持，外盒以艾柏迪的金黃氣勢，再度打造出全新2023年癸卯財神禮盒，禮盒內容物除了經典的12年威士忌外，更含有已過過金山財神廟主香爐的祈福「財神錢母」一塊錢及原廠小樣酒，絕對是農曆年節送禮的最佳選擇。

台灣總代理大盛酒品總經理張德武表示，有著黃金玉液之稱的艾柏迪單一麥芽威士忌，其獨特的蜂蜜香甜滋味來自只使用蘇格蘭境內大麥的堅持，以及長達72小時的發酵過程；帶有豐滿果香與些微辛香點綴，柔和容易入口。財神禮盒中的艾柏迪12年單一麥芽威士忌，為連續四年獲得「International Whisky Competition」（國際威士忌大賽）所評選的「年度最佳首席調酒師」Stephanie MacLeod的經典之作，有著絲絲鳳梨和蘋果和哈密瓜香氣，最後再帶著微微辛香與柑橘香橙，蜂蜜香甜口感，略帶些許煙燻味。整體濃郁的辛香與豐滿果香，柔和容易入口；金黃琥珀色澤的酒液，散發出年輕活力，不論是剛接觸單一麥芽威士忌者或是老饕級的品飲者皆會迷戀上的甜蜜滋味。財神禮盒中除了經典的12年威士忌外，更搭贈了原廠小樣品酒以及特別送到金山財神廟過香爐的祈福「財神錢母」，絕對是在疫情解封後的第一個農曆新年最體面貼心的年節贈禮。

來自珍稀天使應許的「艾柏迪45年單一麥芽威士忌」翩翩問世，全球限量594瓶，台灣爭取到66瓶配額，並特別打造專屬木盒，供威士忌品酩收藏家們珍藏，酒精濃度41.6%，建議售價：258,000元。業者提供

張德武指出，1898年開始營運的艾柏迪威士忌酒廠，水源來自流經黃金沖刷層的皮提里小溪，酒液充滿了蜂蜜香甜，口感柔順易飲，20多年來獲得大大小小近200個獎項，近年來在連得4次國際威士忌大賽「年度最佳首席調酒師」Stephanie MacLeod操盤之下，在核心酒款外做了許多嘗試，在在顯示出艾柏迪酒液的高度可塑性。

2022年對艾柏迪來說也是個佳作連連的一年，傑出桶陳系列21年紅酒桶熟成、28年Oloroso雪莉桶過桶高年份在上半年珍稀連發，而調酒師Stephanie認為艾柏迪最佳拍檔紅酒桶作品則發行了21年法國聖愛美濃紅酒桶過桶，以及上個月新上市的18年義大利托斯卡尼紅酒桶過桶；而在歡慶的12月，艾柏迪為我們帶來了品牌有史以來最高的裝瓶年分－45年單一麥芽蘇格蘭威士忌。

女神級首席調酒師Stephanie MacLeod在艾柏迪酒窖深處發現了這批酒齡高達45年以上的酒液，這些珍稀陳釀是在1975年8月6日蒸餾，熟成於重裝豬頭桶Hogshead，調酒師Stephanie精選7桶、巧手勾兌，終於在2022年底推出品牌有史以來最高年份裝瓶­「艾柏迪45年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，在酒窖裡沉睡超過45個春夏秋冬，歷經漫長歲月的熟成，終於達到調酒師Stephanie認為最完美的狀態，勾兌了7桶，最後僅裝有594瓶，酒精濃度41.6%，特別打造專屬木盒，供威士忌藏家們珍藏，大盛酒品為台灣極力爭取到了66瓶，定價新台幣258,000，將於2023農曆年前上市，以天使應許的珍稀酒液迎接後疫情時代的癸卯新年。

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