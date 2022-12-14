G-SHOCK WOMEN推出全新錶款，公開台灣代言人-「金曲唱作女神」孫盛希

日本鐘錶品牌CASIO旗下品牌G-SHOCK今日(14日)舉辦G-SHOCK WOMEN新品上市暨代言人記者會，除公布專為女性打造的G-SHOCK WOMEN全新系列錶款外，更邀請到G-SHOCK WOMEN台灣代言人-「金曲唱作女神」孫盛希出席同樂並一起公開全新錶款的形象影片。本次以「時光創作．靈感都會」作為影片主題，寓意金曲認證的音樂才女孫盛希在都會中尋找創作靈感，緊握時光累積音樂能量，不停嘗試多元曲風，徹底展現G-SHOCK獨特個性與永不放棄的精神。

G-SHOCK WOMEN全新系列錶款GM-S110全金屬系列。業者/提供

孫盛希以一襲個性穿搭配戴新上市的GM-S110玫瑰金現身記者會，除介紹全新錶款與分享私下錶款穿搭技巧之於，還特別為G-SHOCK 開啟40周年慶賀的序幕。將於2023年正式迎來40周年的G-SHOCK，多年來力於打造耐撞抗震又兼具潮流時尚的錶款，近年更是搶攻女性消費市場，瞄準女性對錶款的配戴需求，推出G-SHOCK WOMEN系列產品，將G-SHOCK MEN既有的酷帥風格，透過尺寸縮小、豐富色彩與材質混搭，打造出百搭時尚的獨特外型，讓女性配戴時維持原有的經典錶圈形狀和錶盤設計，並增添了一分女性的柔美與細緻質感。

「金曲唱作女神」孫盛希出席G-SHOCK WOMEN新品上市暨代言人記者會。業者/提供

G-SHOCK WOMEN全新型號GM-S110與GMA-S2100BA，分別以電鍍金屬以及霧面質感展現出截然不同的風格，提供女性在穿搭上擁有更多不同的新選擇！全新雙系列皆配備防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能滿足每位女性的日常生活需求。

G-SHOCK WOMEN本次推出的主打系列GM-S110，以G-SHOCK熱賣型號GM-110為設計原型，搭配不鏽鋼金屬錶圈錶殼設計再加上同色系的指針數位雙顯錶盤，完美展現俐落成熟的氛圍感，不論正式或休閒兩種風格皆可輕鬆駕馭，增加女性搭配造型的多樣性。



GM-S110系列共推出四款金屬質感配色，金屬包覆設計的錶圈皆經髮絲紋以及鏡面效果處理，讓外觀上增添細緻度；錶盤則以細緻的3D零件進行多層次配置，呈現出層層堆疊的精細結構感。錶徑依照女性較細的手腕推出更纖薄、更精巧的構造設計，相較GM-110錶徑從48.8mm縮小到42mm，而錶款厚度也從16.9mm縮減至13mm，讓其更小巧輕盈，配戴起來也更貼合手腕與增加舒適度。





