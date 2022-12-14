跟耶穌同天生 太陽神塔羅推出百元算塔羅還抽萬元大獎

12月25號是聖誕節，是大家熟知的「聖誕節」，是耶穌誕生的一天，家家戶戶都會用聖誕樹來歡慶這12月，許多人不知道，來自埃及的「太陽神」，也是同一天生日，是雙喜同慶的日子。即日起到明年2月25號為止，算塔羅只要花費100塊，6分鐘可幫您解出最好的答案。

位於士林夜市安平街的「太陽神塔羅」歡慶「太陽神誕生」第一個問題即日起到2023年2月25為止，第一個問題只要100元可問6分鐘，Google評論推薦還贈送「能量魔法蠟燭」，第二問題算完，最多可抽上萬元大禮。

日前「太陽神塔羅」前進輔大校園，造成一天50人預約的報滿潮，相當受學生族群歡迎，學生紛紛評論高達4.9顆星評論，紛紛留言，「真的太準了」、「老師很有耐心」、「完全講中我現在的狀況」、「第一次算塔羅，真的很神奇」、「是很有特色的地方」、「老師們都好親切」。「太陽神塔羅」今年四月一開幕就吸引不少國際觀光客，還有留學生、外國人也都來光顧「太陽神塔羅」，第二天開幕還沒掛上招牌，單日營業額就破萬，相當不簡單。

位於士林夜市安平街的「太陽神塔羅」歡慶「太陽神誕生」第一個問題即日起到2023年2月25為止，第一個問題只要100元可問6分鐘，Google評論推薦還贈送「能量魔法蠟燭」，第二問題算完，最多可抽上萬元大禮。圖/太陽神塔羅提供

「太陽神塔羅」Data老師表示，我們針對學生、上班族、或是婚姻、感情、工作有問題的民眾，都有最完善的服務，目前有不同業界國際證書的老師一起服務，像是有輔大宗教研究所的李奇峰也是東方命理老師，這邊「東西合併」，用靈性結合科學，淺顯易懂，學生也喜歡，為歡慶太陽神生日，我們也希望可以將更多光明帶給更多正在經歷「課題」的人，每一個人的「靈魂暗夜」，都是接下來讓自己頻率提升跟「靈性揚升的最大關鍵」。

不少上班族更是來士林夜市唯一指定在士林夜市降落的「太陽神塔羅店」，「太陽神塔羅」除了各式塔羅牌卡諮詢、身心靈課程、提供能量療癒個案、更有魔法蠟燭代點、新年線上點燈祈福及魔法蠟燭、能量商品特製的服務。

關於「太陽神」的傳說，太陽神屬「火」，位在「士林夜市」在埃及，「太陽神」拉（Ra，有時拼作Rah，較為準確的應作Ré），被視為正午的太陽，也是赫里奧波里斯-九柱神之首。

太陽神塔羅開幕就造成排隊熱潮，民眾前往前應先預約。圖/太陽神塔羅提供

許多人不知道，埃及太陽神也有不同的化身，在古埃及的不同時期，分別信仰不同的太陽神。包括：凱布利（早晨的太陽神），拉（正午的太陽神），阿圖姆（黃昏的太陽神），阿蒙（原本是底比斯的主神，當底比斯成為全埃及的都城後，他便成為新的太陽神。後來和拉融合為阿蒙拉），阿頓（阿蒙霍特普四世的埃赫那吞改革時期的太陽神）。

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