《日錦製造所》挑戰彰化翻玩傳統點心桂圓蛋糕新品

《日錦製造所》推出第一個常溫蛋糕「113°C焦糖玉荷包費南雪」，願全台甜點愛好者皆能品嚐美味。業者/提供

目標翻玩台灣所有傳統點心的精品甜點伴手禮品牌《日錦製造所》，這次把腦筋動到彰化超人氣甜品「桂圓蛋糕」，將台灣南部的玉荷包，結合法式蛋糕費南雪元素，演繹成口感創新、造型亮麗的新品「113°C焦糖玉荷包費南雪」，是品牌第一個實現粉絲願望製成的常溫產品，能宅配送至全台各地，立即有企業主訂購近60盒作為春節禮盒，傳遞祝福喜氣！

目標翻玩台灣所有傳統點心，《日錦製造所》耗時2個月重新詮釋彰化桂圓蛋糕演繹成為法式費南雪甜點。業者/提供

甫獲得台中市政府首創競賽獲得「台中100大甜點」頭銜的《日錦製造所》，為感謝粉絲熱情支持，團隊趕在感恩節前推出新品，且是翻玩眾多粉絲敲碗的彰化桂圓蛋糕。創辦人之一、主廚陳佑昇開心分享道：「桂圓蛋糕也是我最愛的傳統點心之一！」究竟有多愛？陳佑昇說從小就喜歡吃，因此會騎摩托車後，時常專程騎車30分鐘到彰化，只為一解嘴饞。另一方面，由於不斷有粉絲反應之前販售的蛋糕都要冷藏，很難送給其他縣市的親友品嚐，因此《日錦》秉持著精品甜點伴手禮的創立初衷，終於打造出品牌第一個常溫蛋糕，也達成粉絲們「散播美味散播愛」的願望。

圖說：「113°C焦糖玉荷包費南雪」選用台灣南部玉荷包製成荔枝乾，98%純金箔為精品甜點畫龍點睛。 業者/提供

不過達成粉絲願望其實並不簡單，陳佑昇透露團隊耗時2個月才研發出「113°C焦糖玉荷包費南雪」，較過往多一倍時間，主要是對完美比例的高標追求。由於選用台灣南部玉荷包製成荔枝乾，口感甜中帶酸、微香稍澀，因此費南雪的麵糊使用真空浸泡發酵乳和12年桶陳蘭姆酒，並加入焦化過的澄清AOP伊斯尼奶油和杏仁粉，提升整體口感。而費南雪的外部裝飾更不馬虎，親手翻炒特級核桃，為提鮮解膩還倒入秘密武器「昆布醬油」，再用最適合的113°C焦糖脆衣包裹住，另外，同樣自製的鹽之花焦糖醬和焦糖脆片，帶給蛋糕甜而不膩的炭燒香氣，最後放上98%純金箔畫龍點睛，視覺、味覺皆成功地重新詮釋彰化著名傳統點心「桂圓蛋糕」。