Longchamp 2023 劉品言 宋芸樺 踏上游牧精神的華麗冒險

Longchamp於 12 月 14 日舉辦 2023 春夏新品預覽會，邀請戲劇女伶劉品言、宋芸樺 攜手演繹春夏繽紛多彩的迷人設計，結合不同質料、印花和剪裁風格，全新春夏系列呈現春日暖 陽下的百花齊放，釋放夏日艷陽映耀的自由靈魂，遠離城市裡的喧囂吵雜，攜手踏上一段屬於女 性的冒險旅程，綻放女力光輝。

戲劇女伶劉品言、宋芸樺露營趣 沉浸於大自然氛圍 Longchamp 2023 春夏系列體現熱情奔放、自由冒險的無畏精神，本季以奢華野營為設計靈感，女 星劉品言身穿紅色針織長洋裝及同色系厚底涼鞋，搭配 Épure 系列漸層色手提包及白色迷你斜揹 袋，鮮明活潑的暖色調盡顯春夏活力能量，綻放 Longchamp 巴黎女人的自信魅力。

劉品言出席Longchamp 2023春夏新品預覽會。業者/提供

劉品言興奮地 說道：「一穿上這身服裝彷彿回到了法國，那段四處漫遊、享受渡假的悠閒自在時光，除了本季 呼應主題的服裝和包款，Longchamp 更注入許多空間陳列細節，像是地上散落的沙，讓人好像一 秒到了海邊，今天心情非常自在，雖然天冷但心境上卻如同春暖花開般明亮！」不論是空間陳列 巧思或是商品設計細節，Longchamp皆完整詮釋 2023 春夏奢華野營的主題氛圍，劉品言更分享： 「這次的 Épure 和 Le Pliage Filet 系列都有推出暈染漸層色調，描繪溫暖浪漫的日出景緻，讓我也 回想起露營時看見日出當下那股悸動，配戴這個包出門彷彿能開啟一天的好心情，是本季讓我最 印象深刻、很喜歡的創作之一 。」

宋芸樺及劉品言出席Longchamp 2023春夏新品預覽會。圖/業者提供

在大螢幕上擁有清新女神形象的宋芸樺身穿印有碎花圖騰的白色連身裙，脖頸間繫上彩繪 Logo 絲巾，搭配糖果粉楔型鞋和同色系 Box-Trot系列斜揹袋，散發清新高雅氣質。宋芸樺開心說道： 「本季以奢華野營為靈感背景，重新定義了人與大自然之間的關係，今天來到現場也讓我回想起 和言言及其他好姊妹一起去露營的美好回憶，讓人不由自主地期盼下次的姊妹旅行。」

Longchamp 全新系列除了用色奔放鮮明，更以大自然花卉圖騰勾勒春意氣息，宋芸樺分享：「我 平常其實比較少嘗試這種飄逸的長裙，但當我一穿上這件洋裝就愛上它了，Longchamp 在剪裁細 節上拿捏得很巧妙，裙擺輕盈且輪廓修長，搭配這季新推出的糖果粉Box-Trot包款，將原本很氣 質的風格增添上一點甜美俏皮小巧思，就像巴黎女人隨興自在、不受特定風格拘束的迷人時尚！」

置身金黃溫暖沙灘 2023 春夏描繪自由愜意奢華旅程 Longchamp 2023 春夏新品預覽會以奢華野營為靈感，將現場打造成美不勝收的渡假勝地，而今年 春夏主題包款環繞在五顏六色的時裝和配件中爭奇鬥艷，充分表現夏日熱情繽紛的時尚基因，更 呼應了巴黎女人隨興且風格獨具的生活方式，遊歷其中感受輕鬆悠閒的午後時光。