彰化縣民宿協會 許健泰理事長高票連任

彰化縣民宿協會12月12日(一)下午於鹿港木生海鮮餐廳會館舉辦3屆第1次會員大會及理監事選舉，現場嘉賓雲集，台灣區觀光全聯會理事長余紫菱，中華民國民宿全聯會副理事長陳勝樂、中華民國觀光工廠協會榮譽理事長阿聰師、中台灣產業觀光聯盟協會理事長黃正聰，雲林縣民宿協會理事長曾琨瑚、台南縣民宿協會理事長柯凱文、鹿港鎮長許志宏，鹿港老街商圈協會理事長魏秀娟，彰化縣產業觀光協會理事長周淑秋，彰化縣家扶基金會主委紀淑玲等貴賓蒞臨大會指導，



彰化縣民宿協會理事長許健泰表示，彰化縣民宿實際經營約80家，以鹿港、田尾最多，其餘各鄉鎮約2-3家民宿，非疫情時假日民宿一房難求，疫情期間幾乎沒有客人，還好最近又開始恢復旅遊熱潮，民宿業者也開始忙碌起來，彰化縣政府縣府於今年元月26日公告「彰化都市計畫區」具人文或歷史風貌之相關區域，全區開放民宿設立申請，歡迎有志經營民宿夢的民眾踴躍來申請，一起把觀光的大餅做大做好，攜手開創彰化建縣300年的新局面。

彰化縣民宿協會理事長許健泰 （左） 。圖/觀光協會聯合會提供

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱指出，彰化市古蹟密度為全國之最，廟宇鼎盛、農漁業發達、文化薈萃，但遊客經常「走過、路過，沒有住過」，但現在已經不一樣了，遊客會留宿駐足，探索鹿港廟宇古蹟文化、享受濱海美景美味、八卦山大佛綠色隧道、田尾花海錦簇等遊程，這要歸功於王惠美縣長、城觀處長的努力及健泰理事長的用心經營，彰化縣民宿協會是全台最慢成立的縣市，目前協會會員已突破80人，值得賀彩，而且正在興建中的民宿還有好幾處，相信彰化將會吸引更多遊客前來觀光旅遊。

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱 （右）。圖/觀光協會聯合會提供

中華民國民宿全國聯合會副理事長陳勝樂表示：他在宜蘭經營民宿已經十六年，宜蘭人口44萬，民宿每年平均以200家成長，現在大約3,000多家，今年跨年都已經滿訂，二人房平均房價5,000元，四人房6,000~7,000元，可見市場需求非常大，而彰化縣人口22萬多人，彰化民宿目前才101家，未來成長空間還很多。雲林縣民宿協會理事長曾琨瑚說，民宿業要做的好第一步就是乾淨衛生，其次就是主人的接待，有別於一般旅館飯店的制式化服務，親切有溫度、待客如親，讓客人有家的感覺，能即時提供給旅客在地深度旅行及新興景點的推薦，主人是地方觀光最好的代言人，大家一起努力，讓觀光更加精彩多元。

中台灣產業觀光聯盟協會理事長黃正聰說，他97年擔任中華民國民宿協會全國聯會第一屆秘書長的時候，彰化縣民宿協會尚未成立，是民宿的沙漠，一直到105年才成立協會，在理事長許健泰辛勤的帶領下會務蓬勃發展，會員數量快速成長，相信明年有望突破100家，對於推動地方旅遊產業貢獻卓著，祝福許健泰理事長高票連任，繼續帶領協會更加蓬勃發展。

11月26日高票當選連任成功的鹿港鎮長許志宏表示，他懷抱著感恩的心，向鹿港鄉親好友們，獻上最誠摯的感謝，未來4年，他會努力推動鹿港文化資產軟硬體建設，永續傳承「鹿港學」；也將著手規劃觀光資源點線面的串聯，延伸觀光蛋黃區，讓每一個月都有一個主題活動，尤其是常態性非幾天就結束的活動，這樣才能吸引更多遊客到鹿港來旅遊，讓鹿港走出去、讓世界走進來，鎮公所也新印了很多的觀光導覽地圖，歡迎所有民宿業者前往索取，一起推廣鹿港帶動彰化觀光。